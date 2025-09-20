Madre no hay más que una y es Toni Acosta

J. Sainz Logroño Sábado, 20 de septiembre 2025, 17:01 Comenta Compartir

Es la madre en la taquillera saga cinematográfica 'Padre no hay más que uno', de Santiago Segura, y ahora es la madre a secas en el teatro. Toni Acosta protagoniza 'Una madre de película', la comedia escrita y dirigida por Juan Carlos Rubio que abre (hoy domingo y mañana lunes, a las 21.00 horas) la cartelera 'matea' del Bretón. Con la popular actriz y humorista canaria, ella sola en escena, comienza en el foro logroñés una semana dedicada al gran público dentro del programa de fiestas de la capital riojana.

'Una madre de película' es la historia de Eva María, como la vieja canción de Fórmula V, salvo que, en su caso, son los demás y no ella quienes se fueron. Mujer de mediana edad divorciada, sin nueva pareja, y madre de un joven que acaba de marcharse a estudiar al extranjero. Una noche, rebuscando algo en el dormitorio del chico, de repente, se da cuenta de que su vida ha estado girando en torno a él. Lo demás, insomnio, ansiedad, terapia y películas, unas cuantas películas, porque Eva María, además de cuidadora generosa, es muy cinéfila.

'Una madre de película'

Autor y director Juan Carlos Rubio

Intérprete Toni Acosta

Teatro Bretón domingo 21 y lunes 22, alas 21.00 horas, Teatro en San Mateo

«El recuerdo de su vida y la visión de ese provocador nido vacío harán deslizarse a Eva María por una emocionante y divertida espiral, transformando su cotidiana realidad en una auténtica aventura de película», así lo explica el autor. «El nido vacío –añade Rubio–, ese irremediable y temido momento en que los hijos echan a volar y a las madres y padres les toca lidiar con una ausencia y unos miedos que la presencia de sus retoños había desdibujado. No todos somos padres o madres, pero todos y todas somos, sin remedio, hijos e hijas».

El dramaturgo y guionista cordobés es un prolífico director de escena también con abundante obra propia. En el próximo Festival de Teatro de Logroño podrá verse 'Música para Hitler', un drama inspirado en Pau Casals escrito por él junto a Yolanda García Serrano. En el caso de 'Una madre de película', su trabajo está expresamente pensado para Toni Acosta, a la que ya ha dirigido anteriormente en montajes corales como la adaptación de la comedia clásica 'Anfitrión' (2020), representada en el Teatro Bretón tal día como hoy, 21 de septiembre.

Pero en esta ocasión, la actriz, omnipresente en teatro, cine y televisión, se enfrenta por primera vez al desafío de defender una obra en solitario: «Ha sido con premeditación y alevosía, algo que he perseguido –confiesa ella–. Llevaba tiempo buscando un monólogo, pero quería algo que fuese mío. Más allá del abandono, el sentimiento que atraviesa toda la función es la inseguridad. Es un sentimiento que, a día de hoy, creo que es el que más nos afecta a los seres humanos».

Junto a Carlos Sobera, Juanjo Artero y Gabino Diego, respectivamente en 'Inmaduros' (martes 23 y miércoles 24), 'Asesinato en el Orient Express' (jueves 25) y 'Pijama para seis' (viernes 26), ella protagoniza San Mateo en el Bretón. Una madre coraje de la comedia llamada Toni Acosta.