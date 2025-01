Miguel Lorenci Madrid Miércoles, 22 de enero 2025, 13:28 | Actualizado 14:12h. Comenta Compartir

Casi dos tercios de la población española lee libros en su tiempo libre. Lo hicieron un 65,5% de los ciudadanos en 2024, un nivel alentador que se registra por primera vez en España. Por contra, hay un 34 % de ciudadanos que no lee nunca. Lo dicen los datos del Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España 2024 que elabora Conecta para la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) presentado este miércoles. Con cifras «esperanzadoras», el estudio rompe el mito de que los jóvenes no leen: el 75,3 % de la población entre 14 y 24 años lo hace en su tiempo libre.

El porcentaje de lectores frecuentes se mantiene en más de la mitad de la ciudadanía (51,2%), lo que supone que desde 2017 se ha incrementado en 3,5 puntos porcentuales. Se reduce algo ese el porcentaje de españoles que no leen casi nunca un libro, que se queda en el 34,5%, frente al 35,9% de 2023.

La falta de tiempo sigue siendo el principal motivo de quienes no tienen la lectura entre sus actividades habituales, algo que cambiaría con una jornada laboral reducida, según el Ministro de Cultura, Ernest Urtasun. El 27% de los no lectores prefieren emplear su tiempo en otros entretenimientos.

También crece el porcentaje de españoles que compraron algún libro en el último año, hasta llegar al 53,8% en 2024. Desde 2017, este índice se ha incrementado 6,5 puntos porcentuales. La librería tradicional se mantiene como el canal de compra habitual de libros (44 %), seguida de Internet (26 %) y las cadenas de librerías (13 %).

Tópico derribado

Son datos «especialmente buenos» para Daniel Fernández, presidente de FGEE para quien «muestran que se han recuperado y superado la crisis del 2008, que llegó al libro en 2010, aunque la lectura se vio impulsada por el confinamiento por la Covid-19 en 2020». «Es la población española entre 14 y 24 años los que se demuestran más lectores, dan la esperanza de que este país se ha incorporado definitivamente a los países lectores. El tópico de que en España no se lee hay que ir abandonándolo», insistiño Fernández.

Destacó cómo las mujeres jóvenes con estudios universitarios y que viven en el ámbito urbano vuelven a ser las más lectoras. También que el crecimiento del índices de lectura se mantenga, de modo que un 70,3% de los españoles leyó algún libro a lo largo del pasado año, ya fuese por ocio, por trabajo o por estudios. El lectora tipo es una mujer con estudios superiores que lee al menos 10 libros al año. Y es que en 2024 creció el porcentaje de mujeres lectoras en su tiempo libre, hasta 71,7% del total frente al 59 % de varones. Superan así a los hombres en todos los tramos de edad y se incrementa la distancia registrada entre ambos sexos en, con 12,7 puntos porcentuales, frente a loa 9,3 puntos de 2023.

Pero lamentó Fernández que persista la desigualdad en términos de lectura , de modo que «la gente con estudios superiores sea mucho más lectora». Así, el 84,4% de la población con estudios universitarios se declara lectora, aunque en 2024 hubo un incremento de lectores entre los usuarios con educación primaria, que pasan de un 38,% al casi 40%.

El dato negativo es ese 34,5% de los españoles no lee «nunca o casi nunca» y del otro un tercio no compra un libro «nunca» a no ser que sea por obligación profesional o educativa. Ese mismo tercio es el que no usa las bibliotecas o no va a museos, de modo «que es relativamente inmune a la lectura», según Fernández.

Ernest Urtasun destacó que más de la mitad de quienes no leen se escuda en la falta de tiempo, lo que a su juicio podría paliarse «con la reducción de la jornada laboral» lo que permitiría «ganar tiempo para la cultura». «Nos hace falta más tiempo para leer más» dijo Utasun planteando una «reflexión urgente sobre las cosas como el trabajo, la conciliación, los cuidados y la salud mental». «La franja de población adulta que echa en falta tiempo de calidad para leer y para la cultura está en edad de trabajar. Por ello, quiero decir que reducir la jornada laboral, ganar tiempo de vida, nos da la oportunidad también de ganar en cultura», señaló Urtasun.

Por comunidades

Hay seis Comunidades Autónomas que están por encima de la media lectora nacional: Madrid (72,1%), País Vasco (69,4%), Cataluña (68,9%), Navarra (68,2%), La Rioja (67,3%) y Galicia (66,2%). Las menos lectoras son Extremadura (56,7 % ), Canarias (60,5 %) y Cantabria (61 % ).

Hay un nuevo crecimiento de los lectores en formato digital tras unos años de estancamiento. Se incrementa hasta el 31,7 % de los lectores. El E-reader (12,7 %), el ordenador (11,1 %) y el móvil (10,9 %), que crecieron tras el estancamiento registrado en años anteriores, son los dispositivos más utilizados para la lectura de libros digitales.

Sube también el porcentaje de usuarios de audiolibros, que ya se sitúan en el 7,9 % de la población mayor de 14 años, con una mayor proporción entre los más jóvenes.

Las visitas a las bibliotecas se redujeron y no se ha recuperado el nivel de actividad, si bien en los últimos años ha ido incrementando y el 28,8% de los encuestados acudió a estas instituciones.

La lectura infantil aún muy mayoritaria, es una tendencia al alza en los hogares con menores de 6 años cuyos padres les leen libros. Un 82,5% de los niños de entre 6 y 9 años leen en su tiempo libre.