Holika inicia un nuevo capítulo

Este miércoles comienza un nuevo capítulo de la historia de Holika, el séptimo (cuarto en Calahorra) convertido en un referente nacional de la música urbana, reguetón y electrónica. Durante cuatro días, del 25 al 28 de junio, miles de jóvenes de todo el país (se espera la asistencia de 100.000 personas, superando la cifra de 80.000 de las dos últimas ediciones) llenarán la ciudad bimilenaria en un evento que recordará el pasado del Imperio Romano en la época de Calagurris.

Para la ocasión, el festival ofrece dieciséis escenarios. Doce están ubicados en el recinto del evento que dispone de 500.000 metros cuadrados, junto al río Cidacos, con zona de 'glamping' y camping. El principal está en el aparcamiento de la catedral. También cuenta con otros cuatro escenarios en diferentes lugares del casco urbano, en este caso con actuaciones gratuitas.

El cartel se reparte casi al 50% entre música urbana y electrónica con más de 250 artistas en directo. En el estilo de música latina y urbana destacan referentes como Ozuna, Duki, Omar Courtz, Alejo, Luck Ra, La Joaqui, Gonzy, Omar Montes, Cyril Kamer.

En el ámbito electrónico Holika cuenta este año con Dimitri Vegas & Like Mike, Don Diablo, Timmy Trumpet y Claptone como principales atractivos.

La fiesta de la música y la cultura que supone esta propuesta artística arranca este miercoles con la apertura de las zonas de acampada, a partir de las 09.00 horas. Esta tarde, tendrá lugar la bienvenida 'The masquerade by Claptone' cuya entrada está disponible a partir de 19.95 euros. Se llevará a cabo en Olympus Stage (cerca de la pasarela peatonal del Cidacos) y de la catedral.

Entre las 20.00 y las 21.00 horas estará el dj Javi Colina. Seguirá una sesión de Diego San Diego de 21.00 a 22.30 y Cassimm de 22.30 a 00.00. A medianoche ocupará el escenario la dj y productora británica Hannah Wants, hasta las 01.30 horas.

Para finalizar la primera jornada, desde las 01.30 hasta las 04.00 Claptone mezclará su música con una puesta en escena misteriosa con su máscara característica y un ambiente único.

Las tiendas de campaña, llenarán los alrededores del recinto principal, el ir y venir constante de 'holikers' creará un año más un ambiente especial, único, diferente. La música prácticamente no parará de sonar, habrá zona vip, plataforma para personas con movilidad reducida, barras de bebidas, food trucks, puesto de merchandising exclusivo, aparcamiento oficial y calculan un impacto económico de más de 25 millones de euros en Calahorra y su entorno con alojamientos llenos, comercios que también se beneficiarán y creación de puestos de trabajo.

Por otro lado, desde Holika indican que han transformado antiguos terrenos áridos en zonas verdes con 100.000 metros cuadrados de césped y más de 1.000 árboles plantados, que permanecerán al finalizar el evento.

Los más rezagados todavía pueden adquirir los últimos abonos normales y vip, así como entradas sueltas para cada día en la página web holika.es.

Pulsera centinela

Una de las novedades de esta séptima edición consiste en las pulseras centinela. Se trata de un complemento capaz de detectar hasta veintidós tipos de drogas en las bebidas. Basta con mojar un dedo en el líquido y aplicarlo sobre la pulsera. Cuando cambia de color indica que hay riesgo.

Con esta medida para evitar la sumisión química, especialmente entre mujeres, Holika se convierte en un ejemplo en el sector de los eventos masivos, un evento pionero en seguridad, siendo el primero en utilizar estas pulseras, indican sus responsables.

Actividades gratuitas

Holika VII, The Rise Of The Empìre ha programado una serie de propuestas gratuitas en diferentes espacios de la ciudad. Se trata de actos abiertos a todo el público. La plaza de toros 'Circus Maximus' acogerá un espectáculo en vivo que recreará la emoción del antiguo circo romano e incluirá carreras de cuadrigas, acrobacias ecuestres, danzas rituales, así como escenas de ambientación histórica, con vestuario, música y escenografía de estilo imperial, para todas las edades. Tendrá lugar el sábado entre las 12.00 y las 14.00 horas.

En el quiosco del paseo del Mercadal estará el 'Forum Snoroum' donde sonarán sesiones de djs emergentes en los tardeos durante estos días.

Otro punto de encuentro será la Plaza del Raso con su 'Corea Augusta' que ofrecerá danzas tradicionales y pasacalles con colectivos locales como protagonistas, que pondrán el ritmo y la tradición en sus interpretaciones.

Por otro lado, el artista navarro Albert Sesma (discípulo de Antonio López) se encargará de crear un mural en directo en la zona denominada 'Mural Aureum', entre el Negrita Empire Mainstage (zona principal del festival) y el Cutty Shark Pantheon (escenario dedicado a la música electrónica).

Un referente de la innovación en el ocio, turismo y sostenibilidad Holika VII:The Rise Of The Empire pretende ser mucho más que un festival cultural y artístico, convertirse en un referente de innovación en el ocio, turismo y sostenibilidad y difundiendo el nombre de Calahorra y La Rioja por todo el país. «La música puede transformar ciudades, generar empleo, proteger el entorno y construir imperios», señalan desde Burcor Producciones, entidad organizadora. Cuenta con el apoyo del Ayuntamiento calagurritano y el Gobireno de La Rioja. Las actividades paralelas han sido preparadas por Acuafest30 y Burcor.

