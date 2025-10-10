Lola Herrera es todo un monumento en el Bretón

Lola Herrera, con su hija Natalia Dicenta, en una escena de 'Camino a La Meca'.

J. Sainz Logroño Viernes, 10 de octubre 2025, 07:43

Un monumento. La gran Lola Herrera, una de las actrices fundamentales de la escena española, abre el 46.º Festival de Teatro de Logroño, que no podría comenzar de mejor manera que volviendo a tener sobre las tablas del Bretón a esta artista extraordinaria. A sus noventa años, siete después de la reposición de 'Cinco horas con Mario' y tres desde 'Adictos', regresa con dos funciones (viernes y sábado a las 20.00 horas) protagonizando 'Camino a La Meca', un drama del sudafricano Athol Fugard inspirado en la lucha de Helen Martins por vivir libre. Fue una mujer que se rebeló contra convenciones del país del apartheid, una escultora singular e independiente. Pero hoy aquí el verdadero monumento es ella: Lola Herrera.

Su vuelta a los escenarios siempre constituye un acontecimiento. En esta ocasión está acompañada por su hija Natalia Dicenta y por Carlos Olalla bajo la dirección de Claudio Tolcachir, uno de los principales nexos entre el teatro argentino y español. De hecho, este proyecto montado por Pentación recupera el espíritu de la versión de gran éxito en Buenos Aires hace veinte años protagonizada por la uruguaya China Zorrilla, otra gran dama de la escena latinoamericana. Estrenado en febrero en Avilés y, tras hacer temporada en primavera en el Bellas Artes de Madrid, a Logroño llega dentro de su gira nacional.

LAS FUNCIONES Obra: 'Camino a la Meca'

Autor Athol Fugard

Versión y dirección Claudio Tolcachir

Intérpretes Lola Herrera, Natalia Dicenta y Carlos Olalla

Teatro Bretón hoy y mañana a las 20.00 horas

Resto de programación 'Sabes que las flores de plástico nunca han vivido, ¿verdad?'

Domingo 12 de octubre) Más obras

'Un monstruo viene a verme' Jueves 16

Sábado 18 'Todos pájaros'

Domingo 19 'Empaque'

Jueves 23 'Momentum' (danza)

Sábado 25 'Los yugoslavos'

Viernes 31 'La gran cacería'

Sábado, 1 de noviembre 'Mihura, el último comediógrafo'

Domingo 2 'Contra Ana'

Jueves 6 'Claudette'

Viernes 7 'Las apariciones'

Sábado 8 'El barbero de Picasso'

Viernes 14 'Mosaïque' (danza contemporánea, )

Sábado 15 'Vulcano'

Viernes 21 'La otra bestia'

Sábado 22 'Música para Hitler'

Jueves 27 'Hokuspokus, de criaturas y creadores'

Viernes 28 'Las amargas lágrimas de Petra von Kant'

'Camino a La Meca' trata sobre una mujer muy real, Helen Martins (1897-1976), a quien ni su tiempo ni la historia trataron con justicia. Una década después de su muerte, en 1984, Fugard intentó compensar eso, al menos poéticamente, con esta obra de teatro que más adelante (en 1997) sería también llevada al cine con la norteamericana Kathy Bates como protagonista.

Claudio Tolcachir: «Al leer 'Camino a La Meca' escuché la voz de Lola en cada texto (...) las ganas de vivir con libertad»

El dramaturgo, novelista y también cineasta sudafricano, fallecido hace siete meses, fue contrario al régimen racista de Pretoria y su obra así lo refleja, un escritor que destacó además por la profundidad psicológica de sus personajes.

Para Tolcachir, Helen «es un ser que persigue el deseo, la luz de la inspiración que no corresponde a ninguna edad ni a ninguna generación, alguien que prefiere las preguntas a las certezas, que valora su libertad y su autonomía enfrentándose a su tiempo y al mundo que la rodea». «Al leerla –afirma– escuché la voz de Lola latiendo en cada texto. Sin trascendencia, flotan en el aire las ganas de vivir con libertad y de hacerlo intensamente».

Dos meses de teatro

Tras un arranque tan especial, el Festival de Teatro continúa este mismo fin de semana (el domingo 12 a las 19.30 horas) con 'Sabes que las flores de plásticos nunca han vivido, ¿verdad?', una propuesta de teatro inclusivo a cargo de la compañía Tanttaka y el Centro Dramático Nacional. Mireia Gabilondo, autora y directora, interpreta también junto a Aitziber Garmendia y Telmo Irureta esta tragicomedia sobre «las diferentes soledades e incapacidades».

Es solo el comienzo de dos meses de intensa programación en el Teatro Bretón: diecinueve espectáculos, incluidos algunos de los más interesantes de la cartelera española, cuatro internacionales, dos de danza contemporánea y uno de circo flamenco. Autores como Wajdi Mouawad o Juan Mayorga, grandes compañías e intérpretes como Vicky Peña, Javier Gutiérrez, Ana Torrent o Carlos Hipólito... Aunque nadie tan grande como Lola Herrera.

