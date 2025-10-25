El don de la palabra de Juan Mayorga

J. Sainz Logroño Sábado, 25 de octubre 2025, 09:27 Comenta Compartir

La palabra frente al silencio. Cuando Juan Mayorga ingresó en la Academia, el silencio fue el tema principal de su discurso. En 'Los yugoslavos', que hoy llega al Teatro Bretón dentro del Festival de Logroño (a las 20.00 horas), el dramaturgo madrileño habla sobre el amor, la tristeza y el don de las palabras, la esperanza depositada en ellas y su poder sanador, su fuerza y su capacidad para crear realidad. Y también sobre todo lo que falta sin ellas.

Los actores Javier Gutiérrez y Luis Bermejo, que ya han compartido escenario en montajes como 'El traje' y 'Los santos inocentes', vuelven a ser pareja en un reparto que completan Alba Planas y Marta Gómez (sustituta de Natalia Hernández, que fue quien estrenó en mayo en La Abadía).

La función 'Los yugoslavos'

Autor y director Juan Mayorga

Intérpretes Javier Gutiérrez, Marta Gómez, Luis Bermejo y Alba Planas

Producción Teatro de La Abadía & Producciones Off

Teatro Bretón 20.00 horas

46 º Festival de Teatro de Logroño

El propio Mayorga dirige la puesta en escena de este texto que en realidad escribió en 2010, después de algunas de sus mejores obras: 'El cartógrafo' (2009), 'La tortuga de Darwin' (2008), 'La paz perpetua' (2007), 'El chico de la última fila' (2006) y 'Hamelin' (2005), todas ellas ya representadas en el Bretón. 'Los yugoslavos' llega después de 'La colección', protagonizada por José Sacristán y Ana Marzoa hace un año.

«Dos hombres que intercambian palabras y dos mujeres que intercambian mapas. Ninguno pisó Yugoslavia»

Y el próximo viernes el dramaturgo y filósofo, uno de los autores más prolíficos, y también de los más frecuentes en el teatro logroñés, interpretará en primera persona 'La gran cacería'.

En 'Los yugoslavos', con ese título que «alude a un lugar donde quizá se reúnan personas que tendrían en común haber nacido en un lugar que ya no existe», trata uno de los asuntos que lo ocupan con más insistencia: «Lo que hacemos con las palabras y lo que las palabras hacen con nosotros». «Mi abuelo tenía un bar –cuenta Mayorga– y cada noche volvía contando historias que acababa de vivir con sus clientes. Supongo que ahí nació mi deseo de escribir esta obra».

«Lo más importante –dice–: que sus personajes me importan». Todo empieza cuando un camarero (Javier Gutiérrez) oye hablar a un cliente (Luis Bermejo), un hombre que, solo con sus palabras, ha sido capaz de animar a otro cliente del local que acaba de ser despedido, y al que pide que hable con su esposa (Marta Gómez), atrapada en una depresión. Está además la hija (Alba Planas), con una tensa relación con su padre.

«Los personajes protagonistas son dos hombres que intercambian palabras y dos mujeres que intercambian mapas. Ninguno de ellos pisó aquel país que se llamaba Yugoslavia». Cuatro voces en torno al silencio.

