Santo Domingo da la bienvenida a los nuevos priores

El 13 de mayo, fecha situada en el epicentro de las fiestas del Santo, es un día de transición en la cofradía del Santo porque se celebra la toma de posesión de los dos nuevos priores que este próximo año serán Francisco José Rodrigo Aranjuelo y Tere Bezares Manzanares.

El acto se ha llevado a cabo en el Salón de las Doncellas de la casa de la cofradía donde Domingo de Agustín y Gloria Calpena han cedido el testigo a los nuevos priores frente a la atenta mirada de decenas de cofrades, familiares y vecinos que acudieron al evento.

Domingo de Agustín se ha despedido agradeciendo toda la ayuda recibida en su cargo: «Muchas gracias a a todos los que están aquí y a todos los que no están por muchos momentos en los que me han ayudado y me han hecho esto más llevadero. Ha sido un año complejo porque esto conlleva su esfuerzo, pero lo hemos terminado felizmente gracias a vosotros».

Por su parte, Francisco José Rodrigo ha hecho una mención especial a sus padres, José María y Maite, antiguos priores de la cofradía, «que nos han dado el empujón definitivo para estar hoy aquí», ha destacado. «Hoy es un día especial para nosotros. Como calceatense y nacido aquí he visto y he sentido a Santo Domingo desde pequeño. Primero siendo hermano del Santo, después perteneciendo a la cofradía y ahora como nuevos priores», ha comenzado.

«Es un orgullo y un privilegio y os voy a ser sincero, da un poco de miedo, pero sé que con la ayuda de todos, trabajando unos con otros y siendo un equipo, todo se realizará de la mejor forma posible», ha concluido.

El cuadro de Santo Domingo y el de San Jerónimo Hermosilla se juntaron en la casa de los nuevos priores

Tere, su mujer, calceatense de corazón pero no de nacimiento, ha señalado emotiva la importancia de sus suegros, que «son dos personas que lo son todo para mí en Santo Domingo». «Siempre me he sentido en casa, miro alrededor y veo un montón de gente que quiero y que me quiere y me siento siempre muy bien aquí».

En este acto también se ha realizado el intercambio de símbolos, como las llaves de la casa de la cofradía y la caja, así como la imposición de medallas a los doce nuevos 'hermanos del Santo'.

Unos minutos antes de lo previsto ha arrancado el traslado del cuadro del Santo a la casa de los nuevos priores, que se vio amenazado por las lluvias que han caído por la mañana. Sin embargo, este tiempo incierto ha hecho una pausa en el transcurso de la procesión y no ha afectado a su desarrollo.

Así, los danzadores han acompañado a la cofradía entrante y saliente, así como autoridades y público en general en todo el recorrido hasta la casa donde se juntaron, en una ocasión excepcional y única, los cuadros de Santo Domingo y San Jerónimo Hermosilla.

Al final de esta celebración se ha relizado el reparto del queso en la casa de la cofradía del Santo y los danzadores han ejecutado las danzas tradicionales en la plaza de la Alameda.

Este miércoles, II Concurso de paellas

Este miércoles la gran cita del día se celebrará al mediodía, y será el II Concurso de Paellas. De 11.00 a 13.00 horas, en el pabellón municipal del polígono San Lázaro, el Ayuntamiento hará entrega a cada cuadrilla inscrita previamente de un paquete de arroz, una hogaza de pan y leña.

A las 13.00 horas comenzará el concurso en el que el jurado calificador designará a los ganadores. La comida estará amenizada por la charanga local Los Gallitos y la disco móvil 'Dido'.

La jornada festiva comenzará a las 11.00 horas cuando, desde la Cárcel Real, partirán los gigantes y cabezudos acompañados de los gaiteros.

Por la tarde, a partir de las 17.30 horas, la plaza de toros acogerá el Grand Prix con vaquillas. Y a las 20.00 horas, en la plaza de la Alameda, habrá una degustación de champiñón, pan y vino.

