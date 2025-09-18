Los patrones y las patatas llegan a la ciudad

Laura Lezana Jueves, 18 de septiembre 2025, 18:46 Comenta Compartir

Santo Domingo de la Calzada ha celebrado este jueves el día de Acción de Gracias desde el respeto en una cita reservada a los calceatenses.

Se trata de un día para agradecer, un gesto de gratitud que en sus orígenes se vinculaba al campo y la cosecha y que continúa a día de hoy.

Por eso, es una cita en la que los actos religiosos son los más destacados. La jornada ha comenzado con la banda municipal, quienes han recorrido las calles con las alegres dianas y han llevado a la Corporación municipal hasta la catedral, donde se ha celebrado la misa solemne.

Tras ella, a la salida de la catedral ya se concentraban cientos de calceatenses que aguardaban a que saliera el Santo junto a la Virgen de la Plaza, el único día en el que recorre las calles de la ciudad.

Ahí, los danzadores han comenzado a bailar frente a los patrones y vecinos y visitantes que se han acercado con curiosidad para contemplar el despliegue de música y color que se exhibido a las puertas de la catedral para comenzar ya la procesión.

Tras recorrer algunas de las principales calles de la ciudad, ésta ha terminado en la plaza del Santo para realizar los tradicionales volatines laterales y vítores a las imágenes.

Este viernes concluirán las fiestas con la misa y procesión en honor a Hermosilla, hijo predilecto de la ciudad

Entonces, rodeados de todos los asistentes a la procesión, han participado en los volatines una joven y diez niños y los vítores han resonado en la plaza para despedir a Santo Domingo y a la Virgen que han regresado al interior de la catedral.

Por la tarde ha llegado el segundo plato fuerte de la jornada con la XLII edición del Festival de Calderetes de Patatas a la Riojana que se ha realizado en el polígono industrial de San Lázaro.

Hasta allí se han acercado las cuadrillas y las familias para crear la mejor elaboración de este plato. Además, los más pequeños han podido disfrutar del parque infantil ubicado también en el polígono y a partir de las 18.30 horas, la charanga 'Los Gallitos' ha animado el ambiente en la preparación de los calderetes.

A las 20.30 horas los asistentes se deleitarán con la degustación de patatas a la riojana y a partir de ese momento la celebración continuará con la disco móvil 'Dido' para amenizar la entrada a la noche. La orquesta 'La Pasarela' serán quienes pongan el broche final en la calle Madrid.

Dianas y homenaje

Este viernes finalmente concluirán las fiestas honrando a San Jerónimo Hermosilla, hijo predilecto de la ciudad.

Tras las alegres dianas de la banda municipal, se realizará el homenaje en el monumento a Hermosilla con la ofrenda de una corona de laurel. A las 11.00 horas dará comienzo la misa solemne que será presidida por Santos Montoya, obispo de la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño. Y la mañana concluirá con la procesión y el himno que se cantará en la catedral.

Finalmente, serán los fuegos artificiales y la música de la orquesta Alaska on tour quienes cierren definitivamente estas tres jornadas festivas.

Comenta Reporta un error