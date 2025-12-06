Las Ferias de la Concepción llenan desde hoy Santo Domingo de espíritu medieval

Hoy arrancan las Ferias de la Concepción de Santo Domingo de la Calzada, una de las citas más multitudinarias de la región, que ... conmemoran el privilegio real recibido por Alfonso X en el año 1270. Desde hoy hasta el lunes, día de su clausura, se espera que unos 100.000 visitantes recorran la ciudad, y promuevan un retorno de unos 2 millones de euros, por lo que sus vecinos se vuelcan con sus preparativos y organización en estas fiestas declaradas de interés turístico regional.

Las ferias cuentan con cuatro mercados: el Mercado Medieval, el Mercado del Camino, de carácter gastronómico; la Ecoferia y la Feria de Antigüedades, cuatro propuestas que transforman la ciudad en una celebración histórica, festiva y gastronómica.

El Mercado Medieval contará con 87 puestos de artesanía. Se celebra en el casco histórico de la ciudad, que retrocede en el tiempo para situar al visitante en plena Edad Media, cuando los pobladores de este burgo recibían a los mercaderes y artesanos para esta feria a la que acudía gente de todos los lugares.

Hoy abren sus puertas desde las 10.00 el Mercado Medieval, el Mercado del Camino, la Ecoferia y la Feria de Antigüedades

«Que los ommes de la villa de Santo Domingo / Agan cada año Feria en su villa / Et todos aquellos que viniesen a la feria / Que ayan vengan salvos e seguros....», señalaba Alfonso X en la concesión del privilegio.

Por ello y como pasó antaño, magos, malabaristas, músicos y trovadores alegrarán las calles y plazas de la ciudad. Soldados y escuderos, estandartes medievales, caballeros al lomo de sus caballos bellamente enjaezados, duendes y ninfas, elfos, zingaras estarán presentes tanto en la ceremonia de la inauguración como en la de clausura.

El Mercado del Camino, organizado por la Fundación Caja Rioja, estará ubicado en la Plaza Jacobea, donde se ofrecerán productos agroalimentarios de calidad, especialmente relacionados con el Camino de Santiago, por parte de más de 70 productores este año.

La XX Ecoferia del Camino está organizada por la Asociación del Camino Ecológico de La Rioja, que cumple esta edición su veinte aniversario, por lo que contará con varias novedades. Está enfocada en la sostenibilidad y la promoción de productos ecológicos y de proximidad y se ubicará en el polideportivo municipal Margubete.

Por último, la Feria de Antigüedades y Coleccionismo estará ubicada en el claustro del convento de San Francisco. Este año participarán 14 anticuarios, que ofrecerán un espacio para coleccionistas y amantes de lo antiguo.

Inauguración oficial a las 12.00

Antes de la ceremonia de inauguración abrirán los mercados: el Mercado Medieval abrirá sus puertas a las 10.00 horas; media hora después, en la Plaza Jacobea, se producirá la inauguración del Mercado del Camino; a las 11.15 horas, en el Claustro del Convento de San Francisco, será la inauguración de la Feria de Antigüedades, Coleccionismo y Vintage.

A las 12.00 horas se celebrará la ceremonia de Inauguración del Mercado Medieval. En ella, el Corregidor de la ciudad acompañados de caballeros, damas, gaiteros, aves, arqueros, músicos y abanderados se dirigen a 'Las Bolas' al encuentro de las autoridades. Todos se dirigen al Ayuntamiento, donde con gran solemnidad el Corregidor leerá el antiguo privilegio concedido por el rey Alfonso X.