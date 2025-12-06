LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un hombre vendía hogazas de pan en uno de los puestos durante las Ferias del año pasado. SONIA TERCERO

Las Ferias de la Concepción llenan desde hoy Santo Domingo de espíritu medieval

Más de 100.000 visitantes disfrutarán durante tres días de una celebración histórica, festiva y gastronómica

María Caro

María Caro

Sábado, 6 de diciembre 2025, 12:11

Comenta

Hoy arrancan las Ferias de la Concepción de Santo Domingo de la Calzada, una de las citas más multitudinarias de la región, que ... conmemoran el privilegio real recibido por Alfonso X en el año 1270. Desde hoy hasta el lunes, día de su clausura, se espera que unos 100.000 visitantes recorran la ciudad, y promuevan un retorno de unos 2 millones de euros, por lo que sus vecinos se vuelcan con sus preparativos y organización en estas fiestas declaradas de interés turístico regional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ernai derriba el último toro de Osborne del País Vasco
  2. 2

    La «eterna» historia de amor de Carmen y Begoña
  3. 3

    La calle Laurel añade dos nuevos restaurantes
  4. 4 La huelga de médicos del 9 al 12 de diciembre amenaza con colapsar el sistema sanitario riojano
  5. 5 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  6. 6 El toro de Osborne no se libra del vandalismo tampoco en La Rioja
  7. 7

    El WhatsApp de Pradas a Mazón justo antes de la comida en El Ventorro: «La cosa se complica en Utiel»
  8. 8 Conceden la viudedad a una riojana tras computar la convivencia previa con el fallecido
  9. 9

    Tradición Casera espera crear «entre 20 y 30 empleos» en su nueva planta de Lardero
  10. 10 Valdezcaray abrirá para uso turístico durante el Puente de la Constitución

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Las Ferias de la Concepción llenan desde hoy Santo Domingo de espíritu medieval

Las Ferias de la Concepción llenan desde hoy Santo Domingo de espíritu medieval