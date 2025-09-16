Rossi, Alonso y Márquez eligen caravanas de lujo 'made in Rioja' La empresa Rioja Singular Vehicles de Santo Domingo de la Calzada cumple 165 años fabricando casas rodantes para clientes exclusivos

Plantilla de trabajadores en Santo Domingo, a la entrada de las instalaciones de Caravanas Rioja.

16 de septiembre 2025

La empresa de Santo Domingo conocida como Caravanas Rioja (ahora Rioja Singular Vehicles) cumple 165 años y actualmente lleva el nombre Rioja, término que han homologado en su sector por ser el apellido de su fundador, a la élite sobre ruedas. La suya es una historia de emprendimiento e innovación constante que comenzó en 1860 con Emilio Rioja y la construcción de carros de madera. Los feriantes fueron sus grandes aliados en el desarrollo posterior y actualmente trabajan con clientes de alto poder adquisitivo.

En la actualidad fabrican a medida las casas rodantes de lujo que acompañan a figuras como Valentino Rossi (al que construyen actualmente su tercera caravana porque ha ampliado la familia), Marc Márquez, Fernando Alonso, Maverick Viñales, Movistar Team, o los PMA (Puesto de Mando Avanzado) que utilizan los Gobiernos de las comunidades para catástrofes y que ha sido la única producción que han realizado en serie.

Interior de una de las caravanas una vez abierta, con todo tipo de detalles. Una de las autocaravanas abierta delante del taller. Fidel Rioja con Fernando Alonso. Fidel Rioja con Marc Márquez.

Nunca han invertido en publicidad, a pesar de vender vehículos que tienen un coste en torno al millón de euros. Funcionan por el 'boca a oreja' y sus clientes son, en su mayoría, extranjeros. Solo se anuncian en el programa de fiestas de Santo Domingo.

La empresa cuenta con 15 empleados y siempre opta por trabajadores y materia prima riojana. El proceso de fabricación es totalmente tradicional y cuenta con un equipo de trabajo altamente cualificado y especializado en diferentes áreas como ingeniería, metalistería, carpintería, mecánica y automatismos digitales. Y quieren ampliar su plantilla.

Como apunta Fidel Rioja, gerente de la empresa y tercera generación al mando, cada encargo es un nuevo reto. Ofrecen soluciones sobre ruedas, porque la mayoría de las personas que llegan tienen una idea de lo que quieren. «A partir de ahí diseñamos y desarrollamos, aprendemos con el cliente, son ellos los que nos fuerzan a innovar y a estrujarnos la cabeza. Tenemos que estar al día en todas las novedades y además instalarlas en un vehículo que se va a mover, se abre y se cierra. Y que cuando llegue a un sitio esté todo montado y el cliente se pueda meter en la sauna en media hora», explica Rioja. Y es que las peticiones son muy diversas: para publicidad (como en el caso de Porsche, Oakley o Mahou); grandes producciones cinematográficas para hacer camerinos; para alojar a actores como Tom Cruise; retransmisiones deportivas, exposiciones, etc.

«Queremos que cuando (el cliente) llegue a un sitio, tenga todo montado en media hora y pueda meterse en la sauna»

Para ello ofrecen un sistema que denominan 'pop out'. Consiste en que los vehículos se abren por cada lado dos veces, hasta que pasa de tener una anchura de 2,55 metros hasta los 6,20. Su apertura comenzó realizándose de forma manual con una manivela y ahora cuentan con un sistema hidráulico y pueden abrirse pulsando un botón o desde el teléfono móvil. Además, se ha añadido la posibilidad de ampliar hacia arriba, en un sistema que mejora año tras año.

