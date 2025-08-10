San Lorenzo enciende la 'parrilla' en su día grande

Laura Lezana Domingo, 10 de agosto 2025, 20:43 | Actualizado 20:50h. Comenta Compartir

Ezcaray se sumergió este domingo en un día de devoción con el que honrar a su patrón, San Lorenzo. Por ello, los actos comenzaron ya desde por la mañana con su romería al pico de San Lorenzo que tuvo una gran acogida.

Después, para algunos romeros a los que le dio tiempo a asistir, a las 12.00 horas continuaron los actos solemnes con el comienzo de la misa en la iglesia parroquial de la localidad, que se llenó al completo de vecinos y visitantes. Este acto contó con la participación de la coral Víctor Monge Bengoa, así como con la presencia de la presidenta del Parlamento riojano, Marta Fernández Cornago y otras autoridades.

Tras su finalización, fue el turno del grupo de danzas de Ezcaray, aunque solo pudo realizar dos de sus tres danzas habituales debido a las altas temperaturas que acompañaron a la jornada. Ellos fueron los encargados de realizar los «vivas» y de entregar la corona a San Lorenzo, que dio por concluida una rápida procesión.

«Aunque a la virgen de Allende se le tiene más devoción, éste es un día muy bonito», señala el alcalde, Diego Bengoa

Ya por la tarde, se celebró el gran festival de pelota que se disputó en el polideportivo municipal. A partir de las 20.30 horas, la música protagoniza la jornada con la orquesta Nueva Era, que anima el ambiente en el parque Tenorio. La misma orquesta, a partir de las doce de la noche, momento de la suelta de toros de fuego con la que se cierra esta jornada central de las fiestas de San Lorenzo, que concluirán el próximo viernes 15 de agosto.

En el ecuador, el alcalde de la localidad, Diego Bengoa, se atrevía a hacer un primer balance sobre las fiestas: «Está transcurriendo todo con normalidad, no ha habido ningún altercado ni ningún percance y yo creo que todo el mundo se lo está pasando bien, que es lo más importante».

Respecto a la afluencia de visitantes, es complicado contabilizarla, pero el edil destaca la gran acogida que han tenido actos como el disparo del cohete o los actos del parque Tenorio durante la tarde del pasado sábado, que «se llenaron». «Los bares y los restaurantes me dicen que están trabajando muy bien, que están un poquito mejor que el año pasado, así que quiero pensar que hay algo más de gente que entonces», comenta. Bengoa destaca el día de San Lorenzo como «el más grande de las fiestas»: «Aunque a la virgen de Allende se le tiene más devoción que a San Lorenzo, éste es un día muy bonito para disfrutar y pasarlo bien con la familia y los amigos. Con unos actos tradicionales pero también con pelota y con verbena».

La plaza del Ayuntamiento habilitará este lunes de un parque acuático para mayores y pequeños a las 11.00 y a las 17.00 horas

Programa para hoy

Este lunes continúan los actos del programa desde las 11.00 horas con un parque acuático para niños y mayores que se habilitará en la plaza del Ayuntamiento. A las 13.00 horas se realizará un pasabares a cargo de Rockalean para todos los que estén disfrutando del vermú. Ya por la tarde, a las 17.00 se volverá a abrir el parque acuático y la Orquesta En Esencia actuará desde las 20.30 horas en el parque tenorio con un segundo pase a las 00.00 con otra suelta de toros de fuego para concluir la jornada.

Temas

Toros

Danza

Ezcaray

Comenta Reporta un error