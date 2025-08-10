La misa vuelve al San Lorenzo El misionero claretiano Mikel Burgos devuelve el oficio religioso a 2.271 metros de altitud en el día del patrón de Ezcaray, que celebra las fiestas en su honor, tras haber perdido la liturgia el año pasado

El San Lorenzo, el 'techo' de La Rioja con 2.271 metros de altitud, ha vuelto a celebrar misa. Aunque es tradición ascender en romería cada 10 de agosto ya sea desde Ezcaray de madrugada, desde el aparcamiento de Valdezcaray o desde Tres Cruces, el año pasado se había perdido la ceremonia religiosa por falta de un sacerdote que pudiera oficiar misa. No en vano, el camino más corto, desde Tres Cruces, son más de dos kilómetros de continuo ascenso. Durante más de treinta años la liturgia la ofició el cura local José Castroviejo Álvarez, a quien sucedieron en los últimos años los frailes del monasterio de Valvanera, hasta 2024, cuando la misa no tuvo quien la oficiara.

Y todo parecía indicar que iba a repetirse la pérdida este año, en que ni siquiera aparecía la misa en la cima en el programa de fiestas, pero, contra toda previsión, sí la hubo. Pasadas las 10.00 horas, Mikel Burgos, quien se presentó como sacerdote procedente de Alesanco, con ascendencia de la desaparecida aldea Amunartia de Ojacastro y misionero claretiano en Bolivia, subió al San Lorenzo a pie desde Lugar del Río (San Millán de la Cogolla) portando su propio cáliz, su propia casulla y sus propias ostias, y ofició la misa. Un sacerdote con botas de monte. Y un discurso en favor de la humildad, la generosidad y la laboriosidad: «Quien con tacañería siembra, con tacañería cosecha» fue una de sus misivas. Por comodidad, en lugar de Biblia empleó el teléfono móvil para leer los responsos.

En la reunión también sonó un 'txistu' y se almorzó opíparamente. Entre otras celebridades, sumando un total de unas 200 personas entre senderistas y ciclistas, estuvo Miguel Ángel Lotina. Pasadas las 11.00 horas el termómetro ya se acercaba a los 30 grados y, a pesar de la brisa fresca, el calor ya invitaba a descender.

