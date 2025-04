En tándem a Santiago por la vista

Eduardo García Martínez Viernes, 11 de abril 2025, 08:59 Comenta Compartir

El najerino David Macho Jiménez padece de nacimiento una rara enfermedad llamada Síndrome de Usher, que provoca sordera total y una pérdida gradual de la vista. Aun así, a sus 38 años, esta condición no le ha impedido lograr las metas que se ha propuesto en su vida. Es ingeniero agrícola y un gran apasionado del deporte, que practica a diario. Sube montañas, nada y hace poco corrió la Media Maratón de La Rioja, entre otros ejemplos. Pero esta vez, tiene delante un reto que le va a exigir el cien por cien de sí mismo: recorrer el Camino de Santiago en tándem. Lo hará acompañado de Mateo Díez, voluntario de la ONCE, y José Félix Quintanar en la bici de apoyo, ambos de Anguiano.

«Hace once años ya hice este reto con mi amigo Alfonso, que es ciego, y fue él quien me presentó a David», cuenta Mateo. A sus 65 años, este hombre recién jubilado dedica su tiempo libre a pasear en tándem con personas ciegas de la ONCE, haciéndoles de compañero de pedaleo. «Con lo que le gusta el deporte, David y yo comenzamos a salir juntos y le propuse realizar el reto del Camino de Santiago en tándem, me dijo que sí y aquí estamos», detalla Mateo con una sonrisa.

Pero esta aventura no se hace porque sí, sino por una buena causa. «Queremos visibilizar las enfermedades raras de la vista, por eso hemos creado un Instagram para que la gente nos siga y llevaremos un QR en el tándem para coger donaciones», apunta Mateo. Todo lo que consigan, y ya van unos cuantos euros antes de salir, irá a parar a la asociación CRB1, que promueve la investigación de síndromes raros como el que sufre David.

«Quiero demostrar a la gente que puedo con lo que me proponga, y también animar a las personas como yo a hacer deporte y tener una vida normal», declara David. Mañana, sábado, él, Mateo y José Félix saldrán desde Roncesvalles con el objetivo de completar la Ruta Jacobea en unas dos semanas. Para ello, llevan mucho tiempo entrenando, con etapas tales como el Logroño-San Millán de 50 kilómetros del pasado finde. «Lo próximo será cruzar el estrecho de Gibraltar a nado», remata David, que quiere seguir superándose.

