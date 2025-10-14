Un pasaje de terror y diversión en Haro La actividad estará disponible desde el 31 de octubre hasta el 2 de noviembre y contará con 36 personajes

Los asistentes a la presentación del recorrido sujetando el cartel de esta edición titulada 'Sin salida'.

La plaza de toros de Haro volverá a convertirse en el epicentro de la celebración de Halloween, donde reinará el miedo y la diversión a partes iguales con el pasaje del terror que este año lleva por título 'Sin salida' y que estará disponible desde el viernes 31 de octubre hasta el domingo 2 de noviembre.

Se trata de una actividad en la que se está trabajando desde el 20 de septiembre, aunque la parte de organización comienza mucho antes, desde el mes de julio, como explicó este martes Enrique Martínez Lacuesta, técnico de Juventud.

Este año se recreará una casa del terror con pasillos y estancias temáticas en las que los visitantes se adentrarán en un recorrido de entre 10 y 15 minutos, ambientado con efectos especiales, personajes y escenarios escalofriantes.

En la representación participarán 36 personajes entre jóvenes del Centro Juvenil Municipal, integrantes del Cuadro Artístico Bilibium y voluntarios. Además, durante los días de la función habrá animación en la entrada y alrededores de la plaza.

Las entradas, con un precio simbólico de dos euros, se destinarán íntegramente a las asociaciones ARPA Autismo Rioja y Fundación Josep Carreras contra la Leucemia. El año pasado, la actividad recaudó 6.000 euros que fueron donados completamente a la Asociación Española Contra el Cáncer en la Rioja y VencELA Rioja.

De esta manera, el horario de apertura para el viernes y el sábado será de 19.00 a 21.00 horas y de 22.00 a 01.00 horas. Para el domingo, se dispondrá una jornada de puertas abiertas para la que no se necesitará entrada y que tendrá un horario de 12.00 a 14.00 horas.

Entradas ya disponibles

Las entradas ya están disponibles en el Centro Juvenil Municipal, ubicado en el edificio del Banco de España, en horario de 17.30 a 20.30 horas, y los días de función en la taquilla de la plaza de toros a partir de las 16.00 horas, hasta completar aforos.

La actividad está organizada por el Centro Juvenil Municipal de Haro junto a la Asociación Socio-Cultural Jarrera, el Cuadro Artístico Bilibium, y un amplio grupo de voluntarios particulares, con la colaboración del Ayuntamiento de Haro y el Gobierno de La Rioja, a través del Instituto Riojano de la Juventud, además de otros colaboradores y empresas privadas.

El pasaje del terror, que nació en 2014, cumple con esta once ediciones con una trayectoria consolidada bajo distintos títulos: Hotel del Pánico, El Secreto de la Biblioteca, Conventus, Sanatorio Maldito, El Último Pasaje, Pánico en el Coso, Inframundo, Puerta Trece y Décimo Aniversario.

