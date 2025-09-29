El toro llevó el manto bendecido en Rincón de Soto Este lunes finalizaron las celebraciones con los actos religiosos y la XXIV edición del evento taurino de San Miguel que incluyó encierro de toros y suelta de reses bravas

El toro de San Miguel con el manto de la asociación y el collar de cascabeles en el recorrido del encierro, en Rincón de Soto.

La festividad de San Miguel centró los actos de este lunes, último día de celebraciones en Rincón de Soto en el que la Asociación Amigos del Toro de San Miguel tuvo un especial protagonismo. Sus integrantes fueron los encargados de sacar la imagen del santo de la parroquia y llevarla en procesión después de la misa. Estuvo precedida por el manto que se puso a un astado por la tarde.

Detrás de las andas iban los sacerdotes, las tres representantes juveniles y los tres infantiles, así como la pareja de mayores y las autoridades regionales y municipales que acompañaron a la Corporación encabezada por el alcalde, Javier Martínez.

En la Avenida del Príncipe Felipe, frente a la Plaza Gallarza, la procesión hizo un alto cuando el rinconero Iván Cebrián interpretó desde un balcón una jota en honor a San Miguel, acompañado a la guitarra por su padre, Jesús Ángel. Al terminar recibieron los aplausos de la gente antes de reiniciar el recorrido hasta la iglesia. En el exterior la Asociación Semana Santa Rinconera vendió lotería de Navidad y en el interior numerosas personas aprovecharon la ocasión para fotografiarse junto a la escultura de San Miguel en el altar mayor.

La asociación del toro tuvo una comida de hermandad en el restaurante Avenida en la que participaron unas cincuenta personas y al terminar salieron en un pasacalles con la charanga local La Pacheca. La música dio paso al festejo taurino, el cuarto de estas fiestas, que comenzó a la 17.30 horas y supuso la vigésimo cuarta edición del toro de San Miguel. Primero tuvo lugar el desencajonamiento de tres toros desde la calle Ancha hasta los corrales.

El espectáculo contó con numerosos aficionados e incluyó a continuación un encierro de toros que duró media hora aproximadamente. Luego se llevó a cabo una suelta de reses bravas. Todos los astados procedían de la ganadería Toropasión. Este evento finalizó con la puesta del manto que había sido bendecido por la mañana en la parroquia y del collar de cascabeles a uno de los toros en el recorrido.

Durante el festejo la Cofradía de San Antón vendió su lotería de Navidad. La asociación del toro también tiene disponible la suya y después del encierro organizó un bingo en la plaza Gallarza para recaudar fondos, con el que finalizó el programa de San Miguel que se inició el viernes.

