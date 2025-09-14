Cuatro décadas de recuperación unida en Villarroya Las fiestas de Acción de Gracias se convirtieron este fin de semana en la celebración de los 40 años de la Asociación local

Los vecinos e hijos de Villarroya llevaron en procesión a San Juan antes de la eucaristía en la iglesia.

«Esta soy yo. Aquí, mi hermana, mis padres, mi cuñado...». Decenas de hijos de Villarroya se han reencontrado este fin de semana con buena parte de su historia reciente tanto en fotografías como en charlas y recuerdos. Porque sus fiestas de Acción de Gracias se han convertido en una celebración del 40 aniversario de la Asociación de Amigos de Villarroya, gran motor junto al Ayuntamiento de la recuperación de la villa, tanto en calles, casas y edificios públicos como en vitalidad.

Los actos comenzaron en el mediodía del sábado con el lanzamiento del cohete, con desfile de moda por la tarde. Antes de la cena con un centenar de socios, una conferencia recorrió sus 40 años con hitos como la rehabilitación del horno comunal en octubre de 1995 o de la iglesia de 1999 a 2001. «Es una satisfacción ver cómo hemos ido logrando las cosas paso a paso, con determinación, sin nunca rendirnos y en un trabajo colectivo», ponderó Pilar Calvo, presidenta de una Asociación que organizó mercadillos, obras de teatro y todo tipo de actividades para conseguir donaciones y subvenciones para financiar cada propósito.

La mañana del domingo fue de más reencuentros y bienvenidas a amigos y visitantes. Abría puertas la exposición en el horno comunal con los archivos de Pedro Vallés y Luis Ángel Esteban. Fotografías de las recuperaciones de calles y de la iglesia, noticias en prensa, carteles de fiestas desde 2001, de las Jornadas Micológicas, de las dedicadas al Pliocuaternario, calendarios, felicitaciones navideñas o actividades del colectivo, como la visita al Museo Geominero en agosto de 2019.

Las campanas repicaron para iniciar la procesión, bendición de campos y misa por San Juan. En ella, la Asociación entregó placas a parejas de vecinos por su contribución a la mejora del pueblo, a las familias de sus dos primeros presidentes, Ángel Martínez Pascual y Francisco Javier Pérez Calvo, y entregó un pañuelo y vela de bienvenida a los nacidos en este año, Nil y Vega. Nuevas estampas para continuar el álbum de Villarroya.

