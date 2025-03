Más de 2.000 fósiles en Santurde

María Caro Domingo, 16 de marzo 2025, 09:26 Comenta Compartir

Enrique García lleva más de 50 años dando vueltas a su gran pasión. Comenzó como una curiosidad, que desembocó en el estudio y, posteriormente, en la recolección, lo que ha posibilitado que hoy Santurde de Rioja, donde nació, cuente con una de las exposiciones más interesantes de fósiles de toda la región, la Sala Paleontológica Florfosil.

«Siempre me he dedicado a la limpieza de establecimientos y, un día, una señora me contó que en Vitoria había fósiles. Yo no sabía nada de eso, yo he nacido en 1946 y entonces la verdad es que no lo dábamos en clase –recordaba–. Siempre me ha gustado mucho la naturaleza, así que me quedé interesado y dándole vueltas. Ahora no sé cómo comenzó la conversación. Pero de un día para otro, descubrí este mundo».

Aquella mujer también le mostró un nautilus, los restos de un molusco cefalópodo. «Además, descubrí el libro 'El origen de las especies' de Darwin, y me quedé impactado».

Entonces, como aficionado a la setas, recorría el monte y, de paso, buscaba algún fósil, «pero nunca veía que las piedras trajeran algo».

Y ahí quedó todo. Pero años después, estuvieron en el pueblo navarro de San Adrián, «y ahí sí vi restos, piedras llenas con conchas, y recordé todo aquello. Empecé a mirar por La Rioja, pero yo no sabía ni dónde podía haber, porque yo no tenía ni idea de nada de este mundo».

El segundo libro fue un mapa geológico, donde hablaba de amonites, y se animó a buscar por Torrecilla en Cameros, donde comenzó a encontrar fósiles. «Ya fui aprendiendo cómo era el color de las piedras y dónde se podían encontrar. Pero algunas piedras se me rompían al limpiarlas».

Pronto adquirió una pequeña máquina percutora para quitar parte de la tierra y comenzó a avanzar. «Me encontré con muchas dificultades al empezar, sin estudios, y desde la ignorancia, compraba y me leía muchos libros, pero en la tierra no encontraba nada. Fui totalmente autodidacta», explicaba.

Pronto fue conociendo gente con la que tenía en común esta pasión e intercambiaban experiencias. «Y a ello empecé a dedicar cada momento que tenía libre, para mí es una maravilla».

«Cuando descubrí el libro 'El origen de las especies', me quedé impactado», reconocía Enrique García

En la exposición hay más de 2.000 fósiles marinos expuestos, pero guarda más en un almacén aledaño a la espera de poder ampliar el espacio. Son de Torrecilla, Canales de la Sierra, Anguiano, Villavelayo... «son todo fósiles del Jurásico, de hace más de 180 millones de años». También hay rastro del paso de Trilobites, de hace 540 millones de años. «Cuando repararon la carretera de las Viniegras, detrás de una pared salieron un montón de cosas», manifestaba García.

También en la zona de Igea encontró vértebras de lepidotes, un pez ya extinto, o escamas del pez. «En 30 kilómetros en línea recta encuentras las mismas cosas porque todo aquello era una laguna de agua dulce, con poca profundidad, donde los dinosaurios hace 125 millones de años andaban», relató.

La pieza más especial que guarda es un amonite raro. «Normalmente son redondos, acaracolados, y este hace un pequeño ángulo. Además es del Jurásico Calloviense, que tendrá unos 160 millones de años, encontrado en Trevijano», apuntaba.

Enrique tenía fósiles recogidos durante casi 15 años bien guardados en cajas. «Entonces me planteé donarlos, hablé con el alcalde de Santurde y decidí que estuviesen a la vista de todos».

Le propusieron exponerlos en una sala y ahora es visitable en fiestas. Las más próximas, en Semana Santa, y la entrada es gratuita.

Comenta Reporta un error