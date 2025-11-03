Adiós a medio siglo entre pasteles en Casalarreina Jesús Manuel se despide de la Pastelería Cacho que abrió en el año 1963 y en la que ha trabajado durante más de 50 años

Jesús Manuel Cacho junto a un mural de la pastelería en el que aparece su madre, María Cruz.

Laura Lezana Lunes, 3 de noviembre 2025, 08:51

La pastelería Cacho nació en Casalarreina en el año 1963 de la mano de Manuel Cacho y María Cruz Sáenz, quienes llegaron de Logroño y aprendieron el oficio de un amigo que les puso la condición de enseñarles a cambio de que no pusieran su local en la capital. En esos años, Manuel se dedicaba a vender los dulces por los pueblos gracias al autobús con el que recorría las diferentes localidades con los pasteles en mano.

Por ese entonces tenían dos hijos, Jesús Manuel y Charo, quienes crecieron rodeados de esos dulces aromas. Cautivados por ellos, Jesús Manuel seguiría los pasos de sus padres y comenzaría a ayudarles desde joven.

Siguió su formación en cursos especializados en Zaragoza y Valencia, y en 1989 se trasladó a Huelva donde abrió una pastelería. Sin embargo, su tierra le llamaba y regresó al pueblo en 1993 para ponerse definitivamente al frente del negocio familiar.

Ahora, tras más de 50 años entre masas y pasteles, ha llegado el momento de descansar para Jesús Manuel quien ha visto prácticamente toda su vida social desde el establecimiento. «Yo siempre he dicho que es una satisfacción muy grande que mis amigos me vinieran a ver al negocio porque mi jornada laboral era de lunes a domingo. Pero tengo unos amigos que han sido insuperables», recuerda el pastelero.

Aun así, Jesús Manuel no ha tenido solo el cariño de sus amigos, sino que todo el pueblo se ha volcado en agradecerle el servicio durante todos estos años, especialmente por ser el lugar de reunión tras las noches festivas. «El trabajo luego lo ves recompensado también por parte de los chavales que vinieron una mañana de fiestas con carteles». Ahora esos carteles se encuentran colgados en la pastelería donde se puede leer frases como «Gracias por alimentar... y resucitar al pueblo cada mañana, te echaremos de menos» o «Gracias por ser el final feliz de todas nuestras fiestas».

Durante esas fiestas, que se celebraron en septiembre, Jesús también fue elegido pregonero: «Tuve una atención tremenda, me pilló muy de sorpresa. Y pues eso, por los años que hemos dedicado al pueblo, fue muy emocionante, también tuve muchos nervios». En estos momentos, este pastelero busca dejar en las mejores manos su local y, de momento, hay una familia jarrera interesada en seguir con él. «En las manos que lo vamos a dejar van a ser muy buenas. Con nuevas ideas y nueva energía».

Por ello, es momento de disfrutar de la vida desde detrás de la barra, aunque sea difícil: «Los vecinos no me dejan jubilarme y quieren que siga pero tienen que comprender que es el momento de hacer el relevo».

