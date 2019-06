Cs critica la subida de sueldo de la alcaldesa de Villamediana del 35% La alcaldesa, Ana Belén Martínez junto a Teresa Martínez, concejal de Cs Ana Belén Martínez responde desvelando que los naranjas le pusieron «como condición para entrar en el equipo de Gobierno una liberación del 100%» DIEGO MARÍN A. Logroño Jueves, 20 junio 2019, 14:23

Aunque socios de gobierno hasta hace apenas una semana, cuando se constituyó la nueva Corporación municipal del Ayuntamiento de Villamediana de Iregua para la presente legislatura, el entendimiento entre PSOE y Cs parece haberse roto por completo. Al pasar a la oposición, a pesar del ofrecimiento socialista para que los naranjas se incorporaran al nuevo equipo de Gobierno, sin necesitar su apoyo, y la infructuosa negociación, Cs ha iniciado la legislatura criticando «la subida de sueldo de la alcaldesa de Villamediana de Iregua».

Este jueves, precisamente, se desarrolla un pleno municipal en el Consistorio villametrense para debatir este y otros asuntos relativos al funcionamiento del gobierno del Consistorio. En una nota de prensa que sirve como prólogo a la sesión plenaria los naranjos han atacado a la alcaldesa socialista. «Es una subida del 35%, ya que pasará a cobrar un sueldo de 37.800 euros frente a los 27.835 euros de la anterior legislatura», informa la concejal de Cs en Villamediana, Teresa Martínez, quien recuerda que «Ana Belén Martínez ya lo intentó en la anterior legislatura y nos opusimos, por tanto, con el apoyo de Cs nadie se va a subir el sueldo cuando hay muchas otras necesidades en Villamediana». Por otra parte, Teresa Martínez también ha destacado que el socio del PSOE, el concejal del PR (Rubén Sáenz), «también quiere sueldo y liberación por lo que pasaríamos de un gasto de alcaldesa más concejales de 93.470 euros», así que, calcula la edil naranja, «el nuevo equipo de Gobierno va a contribuir a un aumento de gasto para cargos políticos de 86.678 euros más al año, un 130% más con respecto a años anteriores».

«Demagogia»

Además, Teresa Martínez califica de «auténtica barbaridad» e incremento de la asignación mensual para grupos políticos municipales a 800 euros, más 30 euros por concejal. En contestación a Cs, la alcaldesa de Villamediana, Ana Belén Martínez, ha afirmado no entender la crítica, considerándola «demagogia»: «Cs me puso como condición para entrar en el equipo de Gobierno una liberación del 100%, algo que ahora demoniza. No lo entiendo». Para la alcaldesa villametrense, el sueldo a percibir tanto por ella como por los concejales «está dentro de los baremos establecidos, nos parecen prudentes» y ha señalado que «todo el mundo trabaja por una remuneración, lo que hay que hacer es fomentar los ingresos, lo que no significa subir los impuestos, que no los vamos a subir».