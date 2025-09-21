A correr con los toros ensogados

Sanda Sainz Domingo, 21 de septiembre 2025, 10:50 Comenta Compartir

Después de los tres días de fiestas en honor a la Virgen del Carmen del pasado fin de semana, este se han retomado con la suelta de dos toros ensogados como principal actividad. El evento taurino tuvo lugar este sábado y atrajo a Cabretón a numerosos aficionados de La Rioja y regiones limítrofes.

Pasadas las 17.30 horas salió el primer toro del corral instalado en un callejón de la plaza de la iglesia, después de esperar unos minutos mientras le ponían la soga. El lugar estaba abarrotado de público, dentro y fuera del vallado y el astado inició el recorrido por el casco urbano con la gente delante y detrás y los voluntarios llevando la cuerda.

Las carreras, el nerviosismo, la emoción de ir de un lado siguiendo o en busca del toro, en algunos caso el no saber si iba a arrancar el animal o por dónde aparecería, volvió a ser una aliciente para el público un año más en Cabretón.

Una hora después el animal fue recogido en el corral y sacaron al segundo (ambos de la ganadería Toropasión) que también recorrió las calles valladas.

Tan sólo hubo que lamentar un incidente, aunque sin consecuencias graves, cuando uno de los sogueros cabretoneros se dislocó el hombro y tuvo que acudir al punto de asistencia sanitaria donde le atendieron y le pusieron un cabestrillo.

Al finalizar el espectáculo la Asociación Cultural Toro Ensogado de Cabretón llevó a cabo una degustación de migas y bingo para recaudar fondos. Este colectivo ha estrenado su sede, en una de las aulas del colegio, edificio que está en desuso como centro educativo desde hace varios años. La inauguración tuvo lugar el sábado 13 de septiembre. Actualmente este colectivo cuenta con 141 integrantes de Cabretón y otras localidades riojanas y de distintos lugares del país (Navarra, Aragón, Valencia y País Vasco, entre otros).

Ayer, el programa incluyó además un concurso de calderetes en la plaza con premio de un lote de embutido, cucharón y delantal para el guiso de la cuadrilla 'La revolución' por ser el mejor de los quince presentados. Respecto a los actos musicales, se programaron dos conciertos de la orquesta Azabache a las 20.15 y 00.00 horas.

El viernes la Asociación de Mujeres preparó una merienda y bingo, la peña Goza Goza ofreció una degustación de tortilla de patata y la comisión de jóvenes organizó una sesión musical por la noche con Dj Eneko.

Este domingo finalizan las fiestas con dianas por las calles de Cabretón a cargo del grupo de guitarras, a las 10.30 horas, hinchables infantiles en la plaza, que estarán desde las 12.00 hasta las 14.00 horas, misa en la parroquia dedicada a los mayores, a las 13.00, tiro al plato en el término de las Eras, a las 16.00, y café concierto con Chuchín Ibáñez (canciones mexicanas), a las 17.00.