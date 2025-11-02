Cocina popular para chuparse los dedos

Ayer no faltaron los champiñones a la plancha. Una cuadrilla entre la multitud que llenaba ayer la calle Doctor Remón durante la cocina popular en directo.

La cocina popular en directo y degustación de pinchos elaborados por las asociaciones y colectivos de Autol llenó la calle Doctor Remón por la mañana y por la tarde. La alcaldesa, Catalina Bastida, indica que ayer se superaron con creces las 15.000 raciones. Cada una costaba 3 euros y se acompañaba de un vino de la Bodega Cooperativa Marqués de Reinosa o agua para los menores.

Un año más esta cita se convierte en una de las principales en cuanto a volumen de asistentes, colaboradores (más de 150) y cantidad de comida y vino.

En esta ocasión, para evitar el excesivo uso de vasos de plástico, los comensales pudieron adquirir una copa de cristal serigrafiada y un cuelgacopas por 2 euros. Otra novedad fue el aumento de superficie cubierta junto a las carpas de las elaboraciones, por si llovía, algo que no ocurrió.

El programa incluye hoy ruta por los bares, cocina infantil, concentración de scooters y concierto de la Banda Municipal

Las barquillas de champiñones, setas y otros alimentos, además de las cajas de vino, se acumulaban en las carpas de la calle Doctor Remón que por momentos resultaba imposible transitar, llena de gente y ambientada con los olores que desprendían las planchas, cazuelas y sartenes. En ocasiones sin respiro para los voluntarios que o bien cocinaban, o reponían los productos o entregaban las raciones recién hechas de 'shiitake tempura', guisos de champiñón (en salsa, con morros, con ciervo o jabalí, con migas) o en revuelto, setas enoki, empanadillas, croquetas y, a la plancha, champiñón (con panceta o chistorra) y setas. En casi todos los puestos se agotaron.

No faltó la animación musical en el escenario en uno de los extremos de esta vía, con la actuación de Silvia y Manolo en la recta final de la cocina en directo. Por la noche tocó el grupo 2 de copas en el mismo lugar. Ambas propuestas de música variada dentro del Micelio Festival.

Hoy, cuarto y último día de las jornadas, abrirá de nuevo la gran exposición de especies cultivadas en la carpa municipal en la que los visitantes pueden observar el proceso de cultivo de las diferentes variedades de hongos y ejemplos de envasado gracias a la participación de empresas del sector y del Centro Tecnológico de Investigación del Champiñón de La Rioja. Además, se incluyen fotografías antiguas, se proyectan audiovisuales y en un puesto a la entrada se pueden recoger folletos, recetas y otras publicaciones.

Muy cerca, en la calle Gallarza, abrirán de 11.00 a 21.00 los expositores del mercado artesanal con repostería, objetos de decoración, bisutería, perfumes, tetería, patatas asadas y otros productos. Aquí también está la zona donde se puede adquirir diferentes formatos de champiñón y seta.

A partir de las 11.00 se mostrarán en la carpa los platos del concurso de recetas populares, cuyo ganador recibirá 150 euros del Consistorio y un trofeo donado por Edma-Films Fotografía. También se expondrán los pinchos de la ruta gastronómica de las '15 Jornadas de Champiñón y Seta de Autol' en la que han participado trece establecimientos hosteleros. El mejor valorado tendrá 200 euros del Ayuntamiento y un trofeo donado por Estructuras Metálicas Bastida.

La citada ruta continúa hoy con pincho y vino tempranillo tinto o tempranillo blanco de Marqués de Reinosa por 3,50 euros.

Además, el programa incluye cocina popular en directo infantil organizada por el grupo scout Monte Yerga de Autol para todos los niños, de 11.30 a 13.00 en la calle Doctor Remón; y una concentración de vespas, lambretas y otros scooter clásicos ofrecida por el Club Motocatones con la colaboración del Consistorio, a partir de las 12.00, en la travesía Ezquerro y Plaza de San Isidro.

El centro joven abrirá por la tarde para niños a partir de 7 años (por 2 euros los que no sean socios) con actividades, premios, sorpresas y sorteo de cuentos del Valle del Cidacos donados por la Ruta del Vino La Rioja Oriental y ADR La Rioja Suroriental.

A las 18.00 está previsto el acto de clausura en el auditorio con actuación de la Banda de Municipal de Música dirigida por María del Mar Coria Pindado, entrega de premios y sorteo de cheques regalo de la campaña 'Eurochamp con el comercio local'.