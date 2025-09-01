San Gil Abad recorre las calles de Cervera con las gaitas y los gigantes Este lunes se celebró el día grande en calma, con danza en la misa de cofradía, con las autoridades, durante la procesión y el vermú

Procesión de San Gil, este lunes en Cervera del Río Alhama, al salir de la iglesia parroquial.

Cervera del Río Alhama celebró este lunes el día grande de las fiestas de San Gil Abad, en una jornada que se desarrolló con normalidad y buen ambiente en las calles. Se inició con la tempranera campanilla a las 06.00 horas y el rosario de la aurora misa de cofradía a las 07.30, con danza de la Gaita.

Las dianas con los gaiteros de Ezpelur dieron paso a la recepción de autoridades en el pórtico del Ayuntamiento y al traslado hasta la parroquia con la charanga, la Gaita y los gigantes.

A las 11.30 salió la procesión. En primer lugar iban los gigantes y cabezudos de la cofradía sangilera, luego la Gaita mixta, los danznates adultos de la cofradía y luego la Gaita infantil. Estas agrupaciones precedían a la imagen del patrón y detrás caminaban los sacerdotes, autoridades, charanga Zierrabares (que interpretó música procesional) y los devotos. Al regresar a la iglesia hubo una misa, pero antes bailaron ante la imagen los cuatro gigantes (los dos de San Gil y los nuevos Don Quijote y Dulcinea de Santa Ana) en un emotivo momento, muy aplaudido. La Gaita mixta se situó a la derecha de la entrada al templo y la infantil y de adultos de la cofradía a la izquierda formando un colorido pasillo para San Gil.

Ampliar La Gaita infantil, ayer en la calle Ibo Alfaro. S. S. J.

Al finalizar los actos religiosos, el foco se centró en la travesía, en la calle Ibo Alfaro. Sobre el asfalto bailaron los gigantes al ritmo de las dulzainas y el tambor. Luego lo hicieron los niños de la Gaita infantil y más tarde la Gaita de adultos de la cofradía. Seguidamente actuó la Gaita mixta.

Cervera cierra hoy sus fiestas del barrio de abajo con el día de 'Sangilillo'. El programa comenzará a las 10.00 con las dianas a cargo de los gaiteros de Ezpelur, una misa a las 11.00 y la subida del patrón a su camarín, con repique general de campanas y la Gaita, a las 12.00. Después se danzará en el exterior de la iglesia y por las calles que también recorrerán los gigantes y cabezudos.

En este día, se unen al baile los antiguos danzantes y, en el caso de la Gaita mixta, gente de todas las edades que la apoyan.

La Asociación Cerverana ofrecerá gildas y vermú en la bajera de Fina 'la Garraleta' a las 13.30 y Charango amenizará el café concierto a las 16.30 en el cañizo. La vacas de la ganadería Hermanos Merino de Marcilla saldrán por la calle Ibo Alfaro a las 18.00 y, al finalizar, habrá vaquillas en la plaza de toros. Los actos continuarán a las 20.00 con el concierto de Charango, hasta las 21.30. Para terminar, a las 00.00 comenzará el recorrido del pobre de mí con la charanga Zierrabares.

