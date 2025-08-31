Otro momento tenso con la Gaita en Cervera Los defensores de la danza mixta critican que les interrumpiesen el baile y la Gaita tradicional acusa a la mixta de provocar esta situación

Las tres gaitas (adultos e infantil de la cofradía de San Gil y mixta), en el exterior de la iglesia después de la bajada del patrón.

La historia con la Gaita en Cervera del Río Alhama sumó este domingo un nuevo capítulo con otro incidente que vuelve a mostrar la tensión que existe entre los que defienden el baile tradicional y los que quieren que sea mixto, de chicos y chicas. Cuando la Gaita mixta bailaba en la plaza exterior de la iglesia de San Gil, salieron del templo, después de la ceremonia de bajada del patrón, los danzantes de la cofradía, tanto los adultos como los infantiles. Con el lugar lleno de público, las tres agrupaciones de danzantes y la música de los dos grupos de dulzaineros se mezclaron y era imposible seguir.

Hubo un encontronazo de una persona con los danzantes, pero no llegó a mayores. A varias de las integrantes del grupo mixto se les saltaron las lágrimas, al final pararon y se fueron de allí.

Entonces, en la plaza bailaron los gigantes y las gaitas de la cofradía. Desde la Gaita oficial su bandera principal comentó que la decisión de salir fue suya, no de la cofradía. «Lo que hemos hecho en la bajada es así desde hace 600 años. Siempre bailamos unos números dentro de la iglesia y luego salimos para continuar fuera. El año pasado ya esperamos dentro, porque la Gaita mixta se puso a bailar cuando teníamos que salir. Esta vez también estábamos esperando, pero no terminaba el baile», señaló.

Otros añadieron que en fiestas de Santa Ana, la Gaita mixta bailaba después de las ceremonias de la iglesia en el exterior alargando la interpretación hasta que apenas había gente, mientras los danzantes de la cofradía de Santa Ana esperaban, pero el último día estos se marcharon por las calles y la Gaita mixta solo estuvo unos minutos frente a la iglesia. Por eso consideran que está tensionando y provocando situaciones como la de este domingo.

Por su parte, los defensores de la Gaita mixta critican la interrupción, las formas y hablan de falta de respeto. Esta agrupación regresó más tarde a la parroquia con sus dulzaineros, subió la cuesta bailando y entró a la iglesia poniéndose delante del altar mayor y pasando sus pañuelos festivos por San Gil. A continuación, actuó en el exterior.

Los comentarios sobre lo ocurrido no cesaron en Cervera. Durante el vermú, en la calle Ibo Alfaro bailaron de nuevo los gigantes, la Gaita oficial y la infantil. Por último, en otro tramo lo hizo la mixta, sin incidentes.

Hoy día grande de San Gil

La campanilla a las 06.00, el rosario de la aurora y la misa de cofradía de las 07.30 con la imagen de San Gil por las calles, darán paso a las dianas y, a las 11.30, a la procesión y misa y Gaita. El programa de hoy se completa con el gran prix en la plaza de toros, pelota mano, encierro chiqui, toro de fuego pirotécnico y dos sesiones con la orquesta Vendetta.

