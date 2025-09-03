Cervera se despide de San Gil y de cinco días de fiestas Al baile de la Gaita de adultos de la cofradía se unieron antiguos gaiteros en la calle Ibo Alfaro y, a la mixta, seguidores de todas las edades

Este martes finalizaron las fiestas de San Gil Abad en Cervera del Río Alhama. El último día coincidió este año con el de la subida del patrón a su camarín en el retablo mayor de la parroquia, ceremonia que tuvo lugar después de la misa mayor, a las 12.00 horas.

Como es habitual, entraron al templo los gaiteros de la cofradía (danzantes adultos e infantiles) y los mayordomos se encargaron de cambiar los elementos de la iconografía del santo utilizados desde el domingo, cuando se bajó, por otros con los que luce en su hornacina permanentemente.

Los cánticos en su honor, el repique de campanas y el lanzamiento de cohetes no faltaron en la despedida del patrón, con la iglesia llena de feligreses, aunque ayer se notó en la calle que muchas personas ya se habían marchado del pueblo.

Los danzantes salieron a la plaza y estaba bailando la Gaita mixta por lo que pararon las dulzainas y el tambor de la agrupación de la cofradía y los integrantes de la Gaita oficial se quedaron al margen mientras danzaba la mixta, que no se alargó en su interpretación.

Cuando finalizó esta primera actuación en la plaza exterior de la parroquia, siguió la de la Gaita de la cofradía, a continuación bailaron los dos gigantes de San Gil y por último la Gaita infantil.

El ambiente festivo se centró en el tramo de la travesía de la calle Ibo Alfaro donde está el recinto del cañizo (espacio que acoge el escenario de las orquestas), y el bar Diabel.

Una vez repuestas las fuerzas bailaron de nuevo los gigantes y la Gaita infantil, que por primera vez contó con la incorporación de dos integrantes que ya no están con ellos a la espera de pasar al grupo de adultos. Este bailó luego y contó con la presencia de antiguos danzantes, como es costumbre en 'Sangilillo'.

Para finalizar, la música y los números de este baile local sonaron y se vieron otra vez en la calle con la Gaita mixta. En este caso, se unieron, como ocurrió en años anteriores, personas de todas las edades que apoyan a este colectivo.

No faltó en esta última jornada la música con dos sesiones de Charango, las vacas en la calle y vaquillas en la plaza y el pobre de mí.

