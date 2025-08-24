Objetivo: aparcar en las fiestas

En la calle los Mártires también se restringen las plazas.

Llegan las fiestas de San Emeterio y San Celedonio de Calahorra y la ciudad ofrece numerosas actividades de ocio que rompen la rutina diaria y también conllevan situaciones que afectan al tráfico, con el corte de calles, y a algo tan básico y necesario como aparcar. Durante una semana se reducen las posiblidades de lograr un buen sitio para dejar el coche en el casco urbano, tanto en zona azul como en otras públicas gratuitas, en algunos casos todos los días y en otros de forma puntual.

El problema de buscar sitio más o menos cerca no es tanto para los que vienen a disfrutar de los eventos, que pueden dedicar más tiempo, pero sí para los que trabajan estos días, no tienen garaje y deben utilizar sus vehículos.

Uno de los espacios más céntricos y con mayor capacidad, el aparcamiento del Silo, que dispone de unas 210 plazas, estará cerrado el jueves 28 por la tarde y viernes 29 todo el día por el montaje y concierto de la orquesta Panorama, principal atractivo musical del programa.

Las atracciones del recinto ferial y los puestos de venta ambulante pueden abrir desde hoy y hasta el lunes 1 de septiembre

En la Era Alta no se puede estacionar desde el martes por la instalación de las atracciones y casetas del recinto ferial, que abren desde hoy y hasta el lunes 1 de septiembre (día festivo local al ser la fiesta de los santos el domingo 31 de agosto). Se inutilizan aquí unos 200 aparcamientos entre turismos, autobuses y motocicletas.

En la avenida del Pilar los puestos de venta ambulante también tienen la posibilidad de iniciar hoy su trabajo. Desde la calle Ruiz y Menta hasta Gallarza afecta a más de 80 plazas de zona azul durante todas las fiestas.

Ampliar Sanda

Se han programado dos encierros cortos y cuatro largos con recorrido por las calles Grande y Mártires (se eliminan más de 50 plazas, por las vacas y por ser zona de ocio), Gallarza (unas 90), José María Garrido (16), Julio Longinos (30). Además, mañana buena parte de las citadas vías estarán ocupadas por los asistentes al chupinazo y por el desfile de carrozas.

También se inhabilitan las plazas de lugares como la calle Teatro, con 35, y la calle y plaza Coliceo, también con 35, por ser zonas de ocio y El Raso con 22 por los eventos que acoge.

Alternativas para estacionar

A diferencia de otros municipios, que sufren este problema y disponen de menos espacio urbano, en Calahorra se ofrece la posibilidad de estacionar los vehículos de forma gratuita en lugares amplios a las afueras de la ciudad como el parking de la catedral, con más de 300 plazas o el exterior del Eroski con más de 350. También en las instalaciones deportivas de La Planilla (frente al campo de fútbol y junto a las piscinas y frontón).

Otras opciones son el aparcamiento de Miguel Ángel Blanco (en el antiguo cuartel de la Guardia Civil) y el de Doctor Chavarría, más céntricos; o la avenida de la Estación.

