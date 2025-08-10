El folclore une regiones y países en Calahorra

Fotografía de familia de las cuatro agrupaciones participantes y autoridades locales en el Ayuntamiento.

Ayer tuvo lugar la trigésimo quinta edición del Festival Internacional de Danzas Ciudad de Calahorra memorial Isidra María Santos, que contó con cuatro agrupaciones: Coros y Danzas de Mora (Toledo), el grupo de danzas burgalesas 'Tierra del Cid', el ballet folclórico Raíces Nuevas de Argentina y los locales Coletores. Como novedad, los bailarines argentinos ofrecieron a las 12.00 horas una masterclass gratuita de sus danzas en la plaza Peña Philips, abierta a todo el público.

El festival comenzó a las 19.00 horas en el Ayuntamiento. Allí se habían concentrado los cuatro grupos y salieron desfilando hasta la Plaza de El Raso, donde estaba el escenario para las actuaciones. Cada uno interpretó sus bailes durante unos veinte minutos aproximadamente, ante los asistentes que llenaban las sillas.

El primer lugar intervinieron los danzantes de Mora con sus seguidillas, fandangos y jotas manchegas propias de su localidad y de la región de Toledo.

A continuación, les tocó mostrar su folclore a los burgaleses de 'Tierras del Cid' con sus tradiciones castellanas, sobre todo de Burgos. Fue fundado en 1970 por Victoria Gil y dispone de más de cien piezas entre jotas, boleros, seguidillas, bailes religiosos y procesionales, así como otras danzas rituales, guerreras, de galanteo, paloteos y medievales. La más antigua data del siglo VIII.

En tercer lugar, subieron al escenario los integrantes del Ballet folclórico Raíces Nuevas de Argentina. Este festival calagurritano sirve de inicio de su gira por España. El grupo nació en 1984 en El Alcázar, provincia de Misiones dirigido por los profesores nacionales de danza Norma Candía y Raúl Adorno. Esta es su decimocuarta gira internacional.

Finalizaron los anfitriones, Coletores, con su variedad y vistosidad de danzas, contradanzas (destaca la que le da nombre), paloteados y jotas. En 2025, el Ayuntamiento la ha concedido el título 'Calagurritano de honor'.

Todos ellos fueron presentados brevemente por Luisja Ayensa, director de Coletores, y por la danzante Ana Garrido. Además, se repartieron trípticos con la información de los grupos entre el público presente.

