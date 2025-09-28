Productos de la huerta para saborear y embotar en Calahorra La Feria del Pimiento y la Conserva finalizó este domingo con ruta de pinchos, visita a las huertas, mercado en El Raso, talleres y concurso de asado y pelado

Mercado de la Feria del Pimiento y la Conserva de Calahorra, este domingo en la plaza del Raso.

Sanda Sainz Domingo, 28 de septiembre 2025, 19:04 Comenta Compartir

La Feria del Pimiento y la Conserva de Calahorra finalizó este domingo después de tres días de actividades, además de la ruta de bares con dieciocho establecimientos hosteleros y dos carnicerías que ofrecieron pinchos y comida para llevar con pimientos y diferentes alimentos en conservas como ingredientes principales.

En esta última jornada se repitió por la mañana la denominada 'experiencia gastronómica' que consistió en una visita a los campos y huertas calagurritanas y al Museo de la Verdura con un pincho y vino. El autobús partió desde el Ayuntamiento y el precio fue de 3 euros (gratis para los pasajeros menores de 12 años).

Ampliar Degustación de 'canastilla de hojaldre con revuelto de pimientos'. SANDA

De 10.00 a 14.00 horas se instaló el mercado de pimientos y productos de conserva en la plaza del Raso. Allí tuvo lugar el taller 'Codorniz que vuela a la conserva. El arte de envasar como un profesional', a cargo de Gabriel Pérez y Lorena Pirazan, de Flor y Nata; y otro, 'Conservas con corazón: diseña etiquetas con historia en una lata', del Club Cultura y de Coleccionismo El Lazarillo, que además ofreció la exposición 'Calahorra, los pioneros de la conserva y sus inicios' en la plaza de abastos y en el Raso.

A las 11.30 comenzó el concurso de asado y pelado de pimientos de cristal, que tuvo como ganadora a la logroñesa Maricruz Fernández que se llevó un lote de productos. Es la tercera vez que competía. En la primera ocasión quedó también primera y en la siguiente fue segunda. José Manuel Sáenz, de Logroño, quedó subcampeón. Son los dos que completaron el proceso. Hubo otra persona que lo inició, pero finalmente lo dejó por problemas con el encendido del carbón.

La degustación de 'canastilla de hojaldre con revuelto de pimientos' a favor de Coletores agotó sus 300 raciones

Respecto al mercado, se instalaron puestos de Delicatessen Fuertes Gourmet, Congelados 7 Mares, El bacalao del Abuelo, Conservas Osés, Conservas Juker y Frutería Calagurritana con pimientos (frescos, en conserva y asados) y otros productos. Además hubo una degustación de 'canastilla de hojaldre con revuelto de pimientos' elaborada por Flor y Nata, con agua o vino, por 1 euro para el grupo de danzas Coletores. Se agotaron las 300 raciones disponibles.

Temas

Gastronomía

Feria

Calahorra

Comenta Reporta un error