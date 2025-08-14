Las calles alfareñas ya huelen a fiesta

Ernesto Pascual Jueves, 14 de agosto 2025, 07:23 Comenta Compartir

Llegó. El 14 de agosto irrumpe en el calendario. Y hay un lugar y una hora donde todo alfareño quiere estar: a las 12 del mediodía en la plaza de España, ante la balconada del antiguo ayuntamiento, desde donde se prenderá el cohete que, con su estallido sobre las torres de la colegiata de San Miguel, anunciará el inicio de sus fiestas patronales por San Roque y San Ezequiel. Bajo los cielos, lo esperarán miles de personas para dar la bienvenida a la semana más esperada del año en Alfaro, a unas fiestas que se disfrutarán hasta cruzada la medianoche del 20 de agosto con la quema de la cuba.

Desde que estalle en manos de la alcaldesa y de los pregoneros Javier Vidorreta y Nacho García –Unai Orradre está de viaje a su cita con la Moto 2–, espera a los alfareños y a sus muchos visitantes una jornada de pura calle, de ambiente de charangas en los minutos posteriores, con los pasacalles de Makoki y la alfareña La Veleta, de fiestas en bares y pubes, tanto en su interior como en sus terrazas... Un día para encontrar, compartir, brindar con vecinos, amigos e invitados sin ninguna prisa.

De hecho, los actos en la agenda de esta primera e intensa jornada esperan hasta las 20.00 horas, cuando tendrá lugar el tradicional desfile de carrozas por el Paseo Florida ante miles de personas. Después, la música inundará la noche, con una fiesta de pinchadiscos para los más jóvenes desde las 22.00 en la placeta San Francisco y con el concierto de Puro Relajo desde medianoche en la plaza de España con sus rancheras y canción mexicana con toque norteño que engancha a miles de personas.

Los alfareños llegan a este inicio de fiestas después del calentamiento definitivo vivido en la tarde y noche de ayer. Fueron los más pequeños los que pusieron la algarabía en la fiesta de disfraces que acogió ayer la plaza Esperanza, tradicional cita prefestiva que refrescó la tarde don fiesta de la espuma y guerra de globos y pistolas acuáticas. Fue en la plaza Esperanza, en lugar de en su ubicación habitual, porque la plaza de España se preparaba para acoger el concierto que ofreció Mocedades con el acompañamiento de sesenta integrantes de la Agrupación Musical Alfareña. Con dieciséis en el repertorio, juntos interpretaron temas clásicos, los que han pasado al cancionero popular y corearon varias generaciones.

Comenta Reporta un error