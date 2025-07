Haz el amor, no la basura en Los Tomares de Murillo de Río Leza

Diego Marín A. Logroño Miércoles, 30 de julio 2025, 07:36 Comenta Compartir

En los años 60, en plena guerra de Vietnam, el movimiento 'hippie' promovió el lema antimilitar 'Haz el amor, no la guerra'. La asociación de vecinos del barrio de bodegas Los Tomares de Murillo de Río Leza ha hecho suya y reinterpretado aquella frase para lanzar un nuevo mensaje: «Haz el amor, no la basura». Hartos de que una zona del barrio, junto a un almacén de fruta, se haya convertido en punto de depósito de desperdicios, porque es un lugar de encuentros amorosos, la asociación colocó un simpático cartel para concienciar a quienes acuden allí.

«Nos encanta que disfrutéis y hagáis el amor en nuestro barrio, pero recoged vuestra basura cuando terminéis y dejad todo como os lo habéis encontrado. Muchas gracias», firma la asociación vecinal Los Tomares. «Llevamos mucho tiempo así. El vecino que vive más cerca lleva más de un año quejándose al Ayuntamiento, sobre todo de la falta de iluminación de la zona», expone María Merino, presidenta de la asociación de vecinos del barrio Los Tomares. Tal vez lo más singular de todo es que desde la entidad creen que, en realidad, no van muchas parejas sino solo una.

«Creemos que es siempre una misma pareja, pero es que están dejando el armario entero», señala María Merino. Y es que, además de desperdicios como preservativos y pañuelos de papel, allí se abandona todo tipo de ropa interior, como sujetadores, bragas y hasta calcetines.

«Todos hemos sido jóvenes y hemos utilizado los coches... Aquí en Murillo se ha ido siempre al mirador y la balsa, pero recoge todo, no tires por la ventana las bragas y medias. No lo entiendo», reconoce María Merino.

«Que no sea un vertedero»

Desde la asociación de vecinos no quieren que la zona se convierta en un basurero, lo que les importa es la suciedad, no el amor. El amor es libre pero la basura tiene dueño. «Para poder colocar el cartel tuvimos que pisar tampones y eso da mucho asco», confiesa Merino. Como medida disuasoria, algunos vecinos del barrio se han acercado a los coches de las parejas y les han enfocado con las luces largas, pero no se han sentido intimidados. «No queremos que se marchen, lo que queremos es que no tiren nada. Que vayan a las 3 de la mañana, hagan lo que tengan que hacer y se marchen, pero sin dejar nada», reclama Merino.

La asociación publicó la colocación de este cartel en redes sociales y asegura que, a continuación, el Ayuntamiento aumentó la iluminación en la zona. «A lo mejor ya no vienen, pero es que se estaba yendo de madre. Antes del festival 'El Puente Suena' se limpió todo aquello, e incluso alguien retiró el cartel, pero la publicación en redes sociales ha circulado por todo el pueblo, así que a ver si conseguimos que no sea un vertedero», desea Merino.

Consultado sobre este tema, el alcalde de Murillo, Sergio Chicote, reconoce llevar tiempo con este problema. «Los alguaciles tienen que ir constantemente a limpiar. Hemos colocado una farola a ver si se cortan un poco. Lo siguiente será poner una papelera», explica Chicote.

