Baños portátiles en el cole de Ollauri El retraso en la tramitación del inicio de obras en los aseos del centro prolongará esta situación quince días

Los alumnos del colegio de Ollauri han comenzado el curso con baños de plástico ubicados en la calle. El motivo es la ejecución de unas obras en los aseos del centro no han terminado a tiempo. Por ello, padres y familiares han mostrado su descontento. «Nos parece increíble que niños de 3 y 4 años tengan que utilizar baños así», lamentaba una madre. «Además, tienen que salir a la calle, con el riesgo que supone estar ubicados en una vía estrecha por la que pasan coches constantemente», lamentaba.

Por su parte, la alcaldesa de la localidad, Lidia Martínez, trató de tranquilizarles colocando dos vallas metálicas que los rodean «para evitar que haya problemas con el tráfico», sin embargo para ellos la medida es insuficiente.

El inicio de las obras, que estaba previsto para el inicio del verano, tuvo lugar finalmente hace dos semanas y, según los plazos previstos, estarán finalizados en un mes. «Nuestra idea era hacerlo en verano, pero se ha concedido a finales de julio y no ha dado tiempo –explicaba–. Sin embargo, hemos puesto las medidas necesarias para poder empezar el curso».

«Tenemos necesidad de ampliar el centro porque hay una zona que se usa de comedor, biblioteca, patio cuando llueve...», afirma la alcaldesa

El centro cuenta actualmente con 27 niños en sus aulas y se trata de un ejemplo de éxito en la implantación de servicios en el mundo rural, ya que se abrió en el año 2020 después de dos décadas cerrado con 11 alumnos y cada curso suma más. Dos cursos después ya tenía una veintena de estudiantes, procedentes de todos los municipios del entorno y se incluyó el servicio de comedor.

«Tenemos la necesidad de ampliar el centro, porque hay una zona que se usa de comedor, biblioteca, patio cuando llueve y aula. Estamos como estamos», lamentaba. En el año 2023 el Ejecutivo anterior anunció un nuevo colegio para el curso siguiente. «Estaba el proyecto presentado, pero al cambiar el Gobierno decidieron descartarlo porque no les convencía lo de los modulares», explicaba Martínez.

Nuevo consultorio médico

Ollauri contará con un nuevo consultorio médico. El actual está ubicado en un edificio antiguo de difícil acceso por lo que se trasladará a una nueva ubicación y estará en funcionamiento el próximo año. Las obras comenzarán en quince días.

