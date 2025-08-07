La Bajada del Pellejo abre las fiestas de Las Reliquias

Marta Hermosilla Garrido Jueves, 7 de agosto 2025, 08:43 Comenta Compartir

Del 9 al 12 de agosto, la localidad riojanoalavesa de Labastida volverá a vestirse de fiesta para honrar una de sus celebraciones más emblemáticas: Las Reliquias.

Pese a que las calles del municipio lleven días calentando motores con diferentes actividades deportivas y culturales, el día grande será el sábado, con la puesta en marcha de uno de los actos más atractivos y esperados del año: la Bajada del Pellejo. Desde lo alto de la torre de la iglesia, el pellejo desciende lentamente colgado de un cable, cruzando la plaza la Paz mientras va derramando vino a su paso sobre los asistentes que se sitúan debajo. El momento se acompañará con la música de la charanga New Gufis.

Aunque antes de que esto ocurra, la jornada inaugural arrancará unas horas antes con la tradicional imposición de pañuelos a los recién nacidos. El pregón, que marca oficialmente el inicio de las fiestas de Las Reliquias, correrá este año a cargo del equipo de fútbol sala femenino Malvasía, reciente campeón de la liga de Rioja Alavesa 2024-2025.

Tras el chupinazo y la icónica Bajada del Pellejo, el día continuará con una cucaña, comida popular y el Grand Prix de cuadrillas con vaquillas. La noche se cerrará con un toro de fuego, música en directo a cargo de la orquesta Magia Negra y Dj Las Vegas.

El domingo 10, el acto central será la procesión de las reliquias, que mantendrá viva la parte más espiritual de la festividad. Por la tarde, habrá fiesta de agua en las piscinas, seguida de un concurso de recortadores. La jornada se despedirá con la verbena Nueva Etapa y un espectáculo de fuegos artificiales.

El lunes 11 habrá una ofrenda floral a los Santos Mártires de Cardeña y será la noche de disfraces, antes de que se produzca la Subida del Pellejo, que cierra simbólicamente las fiestas el martes hasta el próximo año.