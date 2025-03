Ernesto Pascual Viernes, 7 de marzo 2025, 20:36 Comenta Compartir

Por primera vez en la democracia, un alcalde de Arnedo no ha finalizado su mandato. Nombrado secretario general de los socialistas riojanos, Javier García, renunció el 26 de febrero a la Alcaldía. Por primera vez en la historia, Arnedo va a tener alcaldesa. Le releva Rosa Herce. Y será nombrada por el pleno de la Corporación a las 12.30 del mediodía de hoy, del 8 de marzo, del Día de la Mujer, una fecha elegida con toda la intención y mensaje.

– Es un día emblemático para las mujeres y nuestra lucha. Que la primera mujer alcaldesa de la ciudad tome la vara de mando este día es bonito y un guiño a todas las arnedanas.

– Desde la renuncia de García es alcaldesa en funciones. Desde hoy, alcaldesa. ¿Qué diagnóstico hace de la ciudad?

– Veo una ciudad viva los 365 días del año: por la actividad que tiene y la programación que ofrece y por el tejido asociativo que hace que la ciudad siempre esté en movimiento. La ciudad tiene retos importantes en población, industria, en ser ciudad verde y ecológica tras ser una ciudad de cemento que creció en pocos años por la revolución industrial… Es una ciudad emprendedora y dinámica y queremos conseguir que siga siéndolo y que crezca.

– Tras cuatro años como edil de Servicios Sociales y Salud, otro año y medio en este mandato compaginado con vicealcaldesa, ¿qué concepto de ciudad quiere ahora como alcaldesa?

– Me presenté a las elecciones con un equipo, con un proyecto, un programa y una idea de ciudad. Llego ahora a la Alcaldía porque Javier García tiene otros menesteres, pero soy parte del equipo que redactó ese proyecto de ciudad. Va a ser un gobierno de continuidad y el objetivo y el trabajo de estos dos años van a ser conseguir los retos con los que nos presentamos a las elecciones. ¿Qué ciudad quiero? Quiero una ciudad con más empleo, moderna, más alegre, con más ocio, con más oportunidades y, sobre todo, quiero llegar a todos los ciudadanos, independientemente de quiénes sean, su edad, su procedencia… con un Ayuntamiento que siga estando muy abierto, siempre en contacto con los vecinos. Quiero una Alcaldía cercana, que esté en contacto, que conozca los problemas reales de la gente y tratar de solucionarlos.

– Se describe como peleona.

– Soy muy peleona. Tanto en mi vida personal como en la profesional. Soy optimista por naturaleza y el 'no se puede' para mí no existe. Siempre hay que intentarlo, hay que dar la batalla. Como ejemplo, la reivindicación de una mejor financiación regional para la Ayuda a domicilio. La gente me decía que iba a ser difícil… pero hay que trabajar para conseguir las cosas. Como alcaldesa no voy a poder ser de otra manera.

– En la pelea política, ¿puede perjudicar que el exalcalde arnedano sea líder de la oposición al Gobierno de La Rioja?

– No creo. Y no debería. Si eso fuera así, ¿entonces qué es la política, una batalla de colores y siglos? No la entiendo así, y menos en la política municipal… y también en la regional, en una comunidad en la que nos conocemos prácticamente todos y coincidimos en muchas cosas. Si alguien utilizara la política para hacer daño a esta ciudad y sus ciudadanos, sobra en política. Estamos por y para trabajar por los ciudadanos, por los servicios públicos de calidad, para que la vida de la gente sea mejor. Aunque he llegado a la política hace poco y puede considerarse algo naif, estoy convencidísima de que a través de la política se puede cambiar la vida de la gente. Esa es la pelea y lo que yo voy a pelear.

– Vicealcaldesa durante este primer año y medio de mandato, ha sido el rostro visible del Ayuntamiento en muchos actos y momentos. ¿Qué ha aprendido?

–Tengo que agradecer a Javier García que este traspaso haya sido tranquilo. Es como se deben hacer las cosas. Trabajar codo con codo con Javier durante este año y medio me ha permitido aprender mucho de él. Muchas veces no con consejos, sino en ejercer conjuntamente el gobierno de la ciudad. He aprendido a ser más paciente, a tener la cabeza más fría en la toma de decisiones, a ser más reflexiva… y a ser muy cercana con la gente.

– Ya ha manifestado que la defensa de los servicios públicos va a ser una de sus banderas.

– Debería ser la bandera de todo político. Si no funcionan los servicios públicos, ¿qué nos queda? Si no hay calidad de colegios, hospitales, guarderías, si no hay teatro, música… Muchas veces nos sabe malo pagar impuestos. Hasta que haces un análisis y te das cuenta de que sin impuestos no puede haber buenos servicios públicos. Estoy en contra del mantra 'donde mejor está el dinero es en el bolsillo de los ciudadanos'. Los impuestos tienen que ser racionales, para responder con el resto a los servicios para todos.

– La integración es otra de sus banderas.

– Si a las personas no les ofreces oportunidades, la película acaba como en Francia, con la emigración en guetos. Arnedo es una ciudad de emigrantes. Yo misma, que soy hija de la primera migración, de los pueblos del valle a Arnedo. Después vinieron del sur del país. En los últimos años, de más de 40 países de todo el mundo. Eso es una riqueza. Están muy integrados. Para lograrlo, tenemos que trabajar desde los dos lados, desde los que vienen y de los que estamos. Esa integración hace una ciudad más feliz.

– ¿Algún otro reto?

– La juventud. Hay una franja de edad que está poco arropada por las instituciones públicas. Vamos a contar con un educador de calle para llegar a ellos, para trabajar con los institutos y con las asociaciones. Hay que escucharles.

– Viene en lo profesional del calzado. ¿Cómo puede ayudarse al sector ante esta crisis?

– En el Ayuntamiento no tenemos competencias en este área, pero podemos acompañar y hablar mucho con las personas que toman decisiones. El Gobierno de La Rioja sí tiene competencias y me gustaría que tratara al calzado con el mismo cariño que da a otros sectores como el vino, el champiñón… En crisis permanente, los empresarios se han reinventado continuamente y ofrecen mucho más que otras zonas: diseño, calidad… Hay que apoyarles de forma real. Para lo que es importante contar con una mesa del calzado en el Parlamento de La Rioja. Ante los cambios en los mercados y la transformación que se va a producir, es importante una buena comercialización, para lo que es necesario tener otro tipo de grados que formen en comercio a través de internet, logística, almacenes inteligentes… Y partamos de que La Maja se está quedando pequeña.

– Tras este período, ¿será candidata en mayo de 2027?

– Quedan dos años y medio de gobierno. Tenemos que ver cómo se desarrolla esta responsabilidad. Si yo me siento muy bien, si los ciudadanos así lo ven y mi partido lo refrenda, podría ser… Pero primero vamos a trabajar.