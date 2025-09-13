Desde Loja hasta las calles de Alfaro Cientos de ecuatorianos celebraron, como desde hace 22 años, a su patrona, la Virgen del Cisne, con diversos actos

Los grupos de música y de danzas tradicionales ecuatorianas llenaron de ánimo y color la procesión por las calles alfareñas.

Desde hace veintidós años, los vecinos de Alfaro han incorporado otra fiesta a su calendario: gracias a la nutrida y participativa comunidad ecuatoriana, con el apoyo e impulso de la parroquia de San Miguel y del Burgo desde sus inicios, celebran y festejan a la Virgen del Cisne.

«Es una de las imágenes más veneradas de Ecuador, que en un salto de amor llega a ciudades como Nueva York, Madrid... y también a Alfaro. Con vuestra devoción habéis logrado que le tengamos un lugar especial en el corazón con mucho cariño», felicitó el día el párroco alfareño, Carlos Venancio Esteban, durante el sermón de la eucaristía celebrada en la colegiata de San Miguel.

Veneran los ecuatorianos a la Virgen del Cisne el 15 de agosto con una multitudinaria peregrinación en la provincia de Loja, en el marco de la festividad de la Asunción de María. Pero en esa fecha los alfareños están inmersos en sus fiestas patronales por San Roque y San Ezequiel. Por ello, desde el inicio, la comunidad ecuatoriana decidió festejar a «la madrecita del Cisne» el fin de semana posterior a las fiestas por la patrona alfareña, la del Burgo. Siguiendo esa tradición, cientos de ecuatorianos alfareños y llegados de otras localidades de las riberas navarra y riojana y de otras provincias dieron inicio a la festividad con la eucaristía en la colegiata. Entre las peticiones, por los migrantes, «para que no nos sintamos lejos de casa». Y también por los priostes, un grupo de once ecuatorianos y sus familias que organizaron y patrocinaron todos los actos.

El grupo de priostes organizó y patrocinó la fiesta, que tuvo comida para todos, torneos, música y danzas

Payasos y endemoniados

Con el repicar de las campanas del monumento nacional salieron en procesión. Una procesión llena de colores y de pasión, los del folclore ecuatoriano, sus músicas y sus personajes. Los ritmos andinos lanzaron las danzas al paso de la imagen de la de la larga melena, ante la mirada curiosa de muchos alfareños, que ya la tienen familiarizada y cuentan con ecuatorianos entre sus amigos y familias. Llamaron aún más la curiosidad los personajes, desde los payasos a los endemoniados.

Llegaron a las canchas del pabellón del instituto Gonzalo de Berceo, donde un pasillo de los grupos folclóricos dio la bienvenida a la imagen, a los pies del escenario. Tras el saludo de los priostes, comenzó la celebración con el reparto de comida tradicional para todo el público presente. También hubo puestos de venta de bebidas y comidas ecuatorianas en la calle adyacente. Con el ánimo veraniego como el sol, esperaba una tarde de danzas con los trece grupos participantes, de conciertos y de torneos deportivos. De sentimiento e identidad.

