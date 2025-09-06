Las terceras fiestas de Alfaro, por la patrona Con protagonismo de niños y adolescentes, ayer comenzaron las últimas fiestas del año, las del Burgo

El grupo Gran Reserva puso la música y el ambiente festivo en la noche de ayer en la plaza del Trinquete.

Las terceras y últimas fiestas que los alfareños disfrutan cada año comenzaron ayer con la algarabía infantil y juvenil. Una algarabía doble, la que comenzó por la tarde con el Torneo Solidario de Baloncesto 3x3 Chevi en la plaza de España y que continuó ya en la noche con una nueva edición del 'Vaya Nochecita', la gran gincana de juegos, pruebas y diversión que acogió la plaza Esperanza. Y alrededor de esa alegría de niños y adolescentes, numerosas familias disfrutando de ella. Y sin la necesidad de ninguna pantalla para lograrla.

Fue el inicio más deportivo que explosivo de unas fiestas, las que honran a la patrona alfareña, la Virgen del Burgo, que no necesitan un cohete para anunciarlas. Es una de sus diferencias con las que le anteceden en el calendario, las de San Isidro a mediados de mayo y las patronales por San Roque y San Ezequiel del 14 al 20 de agosto. También se distinguen en que son menos intensas, más íntimas, más de los alfareños y con un programa de actos menos exigente. Eso sí, comenzaron ayer con algo que las igualó: un sol y una temperatura propios del verano.

Con treinta y cinco equipos inscritos, varios llegados de Arnedo, Calahorra, Logroño o Aldeanueva de Ebro, el Torneo 3x3 de Baloncesto adelantó su inicio a la jornada de ayer. Continuará esta mañana desde las 09.00 y vivirá las finales séniores desde las 15.30 horas con el atractivo de contar con una pista oficial FIBA gracias la colaboración del Ayuntamiento y la Federación Riojana con el Club Baloncesto Alfaro. La inscripción y lo que recaude esta mañana la degustación solidaria irán íntegros a la Asociación Alfajóresis, que colabora con los misioneros alfareños repartidos por el mundo.

Tras las canastas, con la noche ya caída, la plaza Esperanza se llenó de ambiente. Decenas de cuadrillas de chavales desde los 10 años se apuntaron para disfrutar del Vaya Nochecita, una noche de juegos ya consolidada. se midieron a las pruebas y desafíos que les expusieron clubes y asociaciones deportivas y juveniles de la ciudad con un magnífico ambiente participativo.

A unos metros, la plaza del Trinquete sonaba a los éxitos de los 70, 80 y 90 con el grupo Gran Reserva. Y se llenaban de ambiente las terrazas de esas calles del barrio del Burgo, escenario al que se trasladan estas fiestas.

Después de una mañana de baloncesto callejero y solidario, esas calles se convertirán en un trazado entrecruzado desde las 18.00 a las 19.30 horas hoy para el primero de los cuatro encierros de reses bravas. El ambiente festivo lo pondrá con música la Peña del Real Madrid de 19.30 a 22.00 horas, cuando comenzará una fiesta ochentera en el Trinquete.

