Mil paseantes por la esperanza en Alfaro La tercera edición en marcha contra el cáncer reunió a un millar de personas de todas las edades en una jornada festiva en el municipio

Ernesto Pascual Domingo, 19 de octubre 2025, 17:45 | Actualizado 18:11h. Comenta Compartir

«Gracias a la generosidad de todos los alfareños, un año más, marchamos en este precioso día para apoyar la investigación en cáncer para que, más pronto que tarde, sea una enfermedad como las demás... Porque la investigación de hoy será la medicina de mañana y representa la esperanza de muchos pacientes». Fueron las palabras de agradecimiento de Isabel Orradre, en nombre de la junta alfareña de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), a las mil personas de todas las edades que este domingo se enfundaron su camiseta, su lema y las zapatillas para compartir la Marcha Contra el Cáncer de Alfaro. Para participar «en un proyecto tan grande».

Lo expresaba con emoción ante una plaza de España llena de cientos de vecinos e invitados en un ambiente festivo. La música ambiente invitaba a moverse, los niños disfrutaban en los hinchables, las familias se acercaban a comprar boletos para el sorteo de veinte cestas alimentadas con las donaciones de empresas y comercios locales... y el paisaje era un granate de vino riojano en las camisetas que se acercaba al rosa del 19 de octubre, el Día Mundial Contra el Cáncer de Mamá. En esa conmemoración, la asamblea alfareña de la AECC organizó la tercera edición de su marcha. Y mil personas se hicieron con la camiseta a modo de inscripción, con un donativo de 8 euros.

Familias enteras, cuadrillas, parejas... alguno corriendo, alguno en bicicleta, la mayoría andando desde la plaza de España hasta la reserva natural de los Sotos del Ebro y regreso para compartir almuerzo y sorteo. Un pelotón de solidaridad que parecía no acabar y que llenó las calles de la localidad. «Ver tanto apoyo es una explosión de alegría. Emociona mucho. Cualquier cosa que pedimos a las Amas de Casa, a la Asociación de Mujeres, al Ayuntamiento, a las empresas y comercios... Todo el mundo colabora porque, tarde o temprano, esta enfermedad nos toca a todos», agradeció Orradre. Un apoyo que continúa en su sede, en la calle Araciel, con talleres que ofrecen con voluntarias sobre pintura, ganchillo o costura que luego se convierten en solidaridad a través de la venta.

