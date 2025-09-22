El Camino también se hace a la carrera

Nacho García Ramón fue el primero en llegar a la meta alfareña, animado en los últimos metros por su familia.

Los anunciados cambio y descenso de temperaturas se hicieron presentes en la mañana de ayer en la primera etapa de la Ruta Jacobea del Ebro, la carrera pedestre que une Alfaro con Rincón de Soto con el propósito de promocionar este tramo del Camino de Santiago a través del deporte.

Nublado, sin apenas superar los 15 grados e invitando a la manga corta, despertó el domingo en Rincón de Soto. Porque la salida de la primera etapa era desde su plaza Gallarza con destino a la plaza de España alfareña. Ahí, cumpliendo las previsiones, llegó el primero el alfareño Nacho García Ramón, parando el tiempo en 40 minutos y 36 segundos. La primera chica fue María del Olmo, de Azagra, con 50 minutos y 15 segundos.

Prueba organizada por los ayuntamientos de ambas localidades y por sus clubes de correr, el Rincón Atletismo y el Inferno alfareño, la principal novedad de esta décimo quinta edición fue el cambio en las fechas de celebración. En las reuniones previas para su organización, acordaron modificar el calendario para intentar llegar y atraer a más corredores en la intensa agenda de pruebas de este tipo que pueblan entre las comunidades vecinas. Así, la Ruta Jacobea del Ebro salió de la habitual llegada a Alfaro por la Virgen del Burgo y a Rincón de Soto por San Miguel. De hecho, la segunda etapa partirá de Alfaro el 12 de octubre en sentido inverso hacia la vecina localidad.

Un total de 136 personas tomaron la salida desde Rincón de Soto. Y se encontraron con otro cambio, consecuencia de las obras para la variante ferroviaria rinconera: el obligado cambio de trazado aumentó en un kilómetro el recorrido, con 12,3 kilómetros, la mayor parte por caminos con trazado urbano en la salida y llegada.

Ganando amplia distancia, cruzó García Ramón el primero la señal de meta en la plaza de España, seguido por Ismail Edderraz, de Igea, y Héctor Miguel Fuertes, de Aldeanueva de Ebro. En los chicos, Javier Aguirre Ortega fue el primer alfareño y Alberto García Ruiz, el primer rinconero, a la postre concejal de Deportes de la localidad.

Entre las chicas, María del Olmo también hizo distancia respecto a Virginia Quellca Mamani, de Cabanillas, y Deysi Gutiérrez, de Aldeanueva de Ebro. La mejor alfareña fue Aisha Mohamedon Belau y la mejor rinconera Verónica Sesma Martínez.

