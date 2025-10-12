Un pueblo que camina tras los pasos de generaciones

Los vecinos se turnaron para portar la imagen de la Virgen del Pilar desde el cuartel hasta la ermita.

Ernesto Pascual Domingo, 12 de octubre 2025, 17:11

Si ya lo es en todo el país, cada 12 de octubres es un día de fiesta y tradición para los alfareños. Una jornada en la que siguen un camino que heredan de generación en generación: llegar en romería hasta la ermita del Pilar, y una vez allí cumplir con costumbres arraigadas como la compra de cordones bendecidos, de dulces barquillos y asistir a las diversas eucaristías programadas por la parroquia.

Ese ambiente festivo comenzó a darse desde la tarde y noche del sábado. Primero, para los más pequeños de la casa y sus mayores con la primera obra del II Ciclo de Teatro Familiar, que llenó de cálido clima la sala Florida para asistir al musical 'Dumbo', con actores con discapacidad y un positivo y esperanzador mensaje en pro de la inclusión, la empatía y la aceptación. Y en la noche, desde las 21.00 horas, los cielos se iluminaron con el lanzamiento de los fuegos artificiales que no pudieron disfrutarse en las fiestas patronales de agosto por el alto riesgo de incendio. El Ayuntamiento optó por llevarlos a la velada víspera de la festividad del Pilar, tan especial en la localidad.

También cambió en el calendario la segunda etapa de la Ruta Jacobea del Ebro, que en su decimoquinta edición ha variado las dos fechas en busca de llegar a más corredores. Y a las 10.00 de la mañana del 12 de octubre, el sonido de un cohete daba salida a la segunda etapa con decenas de corredores desde la céntrica plaza de España alfareña hacia la Gallarza de Rincón de Soto. Doce kilómetros de carrera con parte urbana y parte rústica que en su kilómetro cuatro pasó por delante de la ermita del Pilar. Hacia allí se encaminarían cientos de pasos en el resto de la jornada.

Los más madrugadores fueron los que ya estaban para la misa de las 09.30 de la mañana en el templo ubicado a 2 kilómetros del casco urbano alfareño en la salida hacia Rincón de Soto. A lo largo del día, sin un horario fijo, llegaron hasta su entorno cientos de vecinos de todas las edades, andando en cuadrilla o familia, en coches acercando a los mayores, en bici...

Pero la principal cita partía desde el cuartel de la Guardia Civil a las 11.00 de la mañana. Era la procesión que en los últimos años se ha afianzado para llevar a la Virgen en procesión por el conocido como camino viejo del Pilar. Entre los sones de la Agrupación Musical Alfareña. Muchos se unieron a lo largo del camino en una mañana que fue tornándose calurosa entre los relevos en los hombros que portaban la imagen. Fue recibida en la explanada de la ermita con los himnos de España y de la Guardia Civil para celebrar al aire libre la eucaristía. Mientras muchos compraban cordones y barquillos.

