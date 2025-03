La mujer, motor agrícola y ganadero

Sanda Sainz Martes, 4 de marzo 2025, 20:29 Comenta Compartir

Bajo el lema 'Mujeres emprendedoras, motor de la agricultura y la ganadería familiares', este martes se celebró en el centro de salud de Pradejón la jornada del Área de Mujeres de la UAGR-COAG, con ponencias y una mesa redonda.

Mamen Carrillo (Área de Mujeres de UAGR-COAG y propietaria de Huevocón del Valle de Ocón), hizo una valoración positiva al poder juntar a casi treinta personas de Álava, Aragón y La Rioja. «La mujer ha estado en un segundo plano y ahora salimos a la parte delantera. Esta jornada pretende potenciar el trabajo de la mujer y que las jóvenes pierdan el miedo a trabajar en el campo».

Estrella Morata (responsable de Mujer e Igualdad de UAGA-Aragón y ganadera de porcino en Tauste) habló de la ley de agricultura familiar en Aragón y abrió el debate entre el modelo sostenible del trabajo de personas en el medio rural y el sustentado en el capital procedente de otro lugar.

Edurne Basterra (presidenta de UAGA-Álava, granjera de pollos y cerealista de Salvatierra) puso sobre la mesa que «en Madrid se tienen que tener en cuenta las diferencias de las explotaciones y casuísticas en cada territorio».

A la apicultora logroñesa Laura Íñiguez le pareció interesante la jornada porque «está bien escuchar otras opiniones y compartir experiencias». Habló de su trabajo, estacional, lo que le permite dedicarse a la familia en época de invernada. Sus colmenas son trashumantes.

Además, acudieron la consejera de Agricultura y Ganadería, Noemí Manzanos, y la directora general, María Jesús Miñana.

Manzanos destacó la importancia de la mujer como pilar del sector agroganadero a nivel mundial. «En esta jornada se reúnen mujeres de diferentes regiones para mostrar sus vivencias, algo necesario en un momento en el que la rentabilidad no tiene sus mejores datos históricos», comentó y añadió que «estas experiencias pueden ser favorables para lograr el objetivo de vivir de la agricultura y ganadería y que el desarrollo rural sea nuestra seña de identidad. A pesar de su papel, la mujer no había tenido la visibilidad que debería. No hay que olvidar el pasado para asegurar el presente y el futuro».

El programa incluyó la visita a una granja con 3.324 cerdos de Elena Ruiz que tiene desde 2003 y amplió en 2015 incorporando a la empresa a su marido Javier Jiménez. También acudieron a una champiñonera y finalizaron con una comida.