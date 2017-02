Dimisiones en el PP de Castilla-La Mancha tras la votación de la enmienda anti-Cospedal

No os hagáis mala sangre ,disfrutad lo votado.

Me quito el sombrero con el Pp, esta semana condenan a sus amigos de la gurtel por entre otras cosas organizar mega saraos para hacer negocio, comisiones mediante, para mayor gozo la secta, y en plena crisis siguen despilfarrando el dinero público en lo mismo, actos inútiles, pero gran negocio al mismo tiempo.

Money makes the World go around.