Podemos exige liberalizar la AP-68 ante la «sangría humana» en la N-232

Podemos La Rioja exige "la liberalización inmediata" de la AP-68 ante "la sangría humana" de accidentes de tráfico en la N-232 a su paso por esta comunidad, según ha informado en una nota de prensa que recoge Efe.

Según esta formación política, "la negra historia de siniestralidad de la N-232 no es de hoy, pero se enmarca en la decisión tomada en el año 2000 por el PP de prorrogar la concesión de la autopista AP-68 como vía de peaje". Según sus datos, desde entonces hasta la actualidad "180 personas han fallecido y ha habido multitud de heridos en siniestros y colisiones" en esta vía nacional a su paso por La Rioja.

Para Podemos La Rioja, que ostenta 4 de los 33 escaños del Parlamento regional, la solución "no es responsabilidad exclusiva del PP, ya que el PSOE se comprometió a liberar esta autopista en periodos electorales pero, sin embargo, no actuó cuando tuvo en sus manos la capacidad de decisión". "Ciudadanos -con otros cuatro escaños- viene a participar de este siniestro teatro facilitando al PP aprobar unos presupuestos (regionales para 2017), que solo recogen medidas estéticas, que no solucionarán los problemas reales", ha recalcado.

Para Podemos, estos presupuestos "decoran el entorno de la ciudad de Logroño, con un proyecto de Ronda Sur- a mayor gloria de la alcaldesa de la capital- fundamentalmente y algún pequeño foco localizado, sin llegar al fondo de la cuestión".

En su opinión, "la ciudadanía debe saber que la empresa concesionaria de la AP-68 ha recibido compensaciones por reducciones o exenciones de peajes una cifra en torno a 26 millones de euros, según figura en los Presupuestos Generales del estado de 2016 y que se amplía a más de 50 millones en un periodo de 10 años".

Podemos La Rioja enviará una carta al presidente del Gobierno riojano, José Ignacio Ceniceros, para pedirle que el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, reciba a esta formación junto a representantes de la ciudadanía riojana en su próxima visita a La Rioja, ha indicado. También ha hecho un llamamiento a la movilización social y a cualquier actuación de la ciudadanía riojana para exigir a las administraciones públicas "soluciones definitivas e inmediatas".