La UR amplía su oferta deportiva para el curso

Los alumnos de la Universidad de La Rioja hace ya unos días que han reiniciado su actividad académica. También –de forma casi simultánea– se han puesto el pantalón corto y se han calzado las zapatillas para retomar la actividad deportiva.

La UR siempre ha sido consciente de que el deporte resulta un complemento muy valioso en el proceso de formación de su alumnado y por ello la institución académica trabaja no sólo en el fomento de la práctica deportiva sino también en hacerla compatible con los estudios universitarios.

Cristina Flores Moreno, vicerrectora de Formación Permanente y Extensión Universitaria, explica que la actividad deportiva de la UR se divide entre la actividad social y recreativa con la disputa de los diferentes torneos universitarios y las actividades deportivas que no tienen carácter competitivo. Así, sostiene que «la oferta de actividades deportivas de la UR es muy variada», con hasta doce escuelas deportivas, sesiones semanales de actividades físicas dirigidas de diferente perfil y torneos sociales, de los que muchas veces salen los equipos representantes de la UR en los Campeonatos Nacionales Universitarios.

Este curso la oferta se ha ampliado con nuevos talleres para iniciarse en modalidades deportivas como bailes de todo tipo, pádel, natación, talleres de iniciación en el gimnasio de la UR, tonificación de espalda y suelo pélvico y deportes de montaña.

La gran mayoría de las actividades se desarrollan en el Polideportivo Universitario que adquiere el carácter de epicentro deportivo de la institución, «una instalación polivalente ubicada en la parte norte del campus y situada en el entorno verde del parque de La Ribera. Dispone de salas (musculación, cardio y polivalente), pista polideportiva cubierta, pista de pádel y frontón», recuerda la vicerrectora. «Además, los fines de semana la programación se completa con actividades y deportes de senderismo, esquí, surf, etc., de carácter recreativo especialmente pensadas para que puedan participar familiares y amigos de miembros de la comunidad universitaria», añade la vicerrectora.

Cristina Flores destaca que, aunque el programa deportivo se dirige principalmente al estudiantado, está abierto al resto de la sociedad riojana «a través del programa de amistad con la UR, Aurea».

El alumnado que alcanza una especial relevancia en el ámbito deportivo a nivel nacional, y es reconocido como 'deportista de alto rendimiento' se puede beneficiar del programa TUDAR de apoyo académico y tutorización a los estudiantes deportistas y que les permitirá compaginar sus estudios con los entrenamientos de alto nivel, de forma que les resulte más fácil compatibilizar su deporte (que normalmente exige grandes desplazamientos) con el normal desarrollo de su formación académica.

Competición y actividad recreativa

La oferta de actividades deportivas de la UR es muy variada con doce escuelas deportivas (baloncesto, bádminton, boxeo, deportes de montaña, escalada, esgrima, fútbol, kick boxing, telas aéreas, ultimate, running y voleibol) y sesiones semanales de actividades físicas dirigidas de diferente perfil: baile (swing, salsa y zumba), actividades orientadas a la salud (acondicionamiento físico, estiramientos y relajación, pilates y yoga) y actividades para la mejora de la condición física (ciclo indoor, entrenamiento funcional en varios niveles, fit&bike y GAP), son algunas de las propuestas para este curso. Además, se desarrollan diez torneos deportivos sociales en disciplinas como ajedrez, bádminton, baloncesto 3x3, fútbol sala, fútbol 7, frontenis, pádel, pickleball, tenis de mesa o voley 4x4. A todo ello se unen dos actividades de la Universidad de La Rioja para toda la sociedad como son la Carrera Campus y el Duatlón Universidad de La Rioja.