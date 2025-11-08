Una programación para vivir de cerca la literatura

La Semana del Valle de la Lengua contará con la presencia de los autores Ana Punset, Isaac Palmiola y Eloy Moreno.

La Rioja Sábado, 8 de noviembre 2025, 09:19 Comenta Compartir

En los próximos días (del 18 al 21 de noviembre), el proyecto Valle de la Lengua-Campus Valle de la Lengua celebra la Semana Cultural que va a permitir a los asistentes vivir la literatura de una forma cercana.

Semana cultural Valle de la lengua Martes 18 'Mis libros favoritos': Ana Punset e Isabel Palmiola. Autores de Unicornia y Perrock Holmes.

Lugar. Polideportivo Universitario 11.00-12.00 horas. Para Centros de Educación Primaria. Inscripción hasta el día 13, a las 15.00 horas.

Miércoles 19 Charlando con mi escritor favorito: Eloy Moreno, autor de Invisible.

Lugar Polideportivo Universitario 11.00-12.00 horas. Para Centros de Educación Secundaria. Inscripción hasta el día 13, a las 15.00 horas.

Viernes 21 Mujeres. Teatro a la carta. Teatro La Garnacha. Con monólogos teatrales elegidos por el público antes de la función.

Lugar . Aula Magna Edificio Quintiliano. 19.00 horas.

La programación propiciará algo que no es muy frecuente, un encuentro cara a cara con los autores, además de incluir también la representación de una función teatral. El objetivo de esta semana cultural es promover el uso de la lengua española a través de manifestaciones artísticas como la literatura y las artes escénicas. Pretende acercar la literatura al público infantil, juvenil y adulto.

La semana cultural (que ha programado actos el martes 18, miércoles 19 y viernes 21 de noviembre) cuenta con tres autores de primera línea como son Isaac Palmiola, Ana Punset –que intervendrán juntos– y Eloy Moreno, que participarán en dos sesiones de los encuentros 'Mis libros favoritos', dirigidas respectivamente a primaria y secundaria.

En estos encuentros, los asistentes conocerán de cerca su mundo literario, pudiendo plantearles sus preguntas y curiosidades; reforzando así su interés por la lectura al vivirla de una forma mucho más próxima.

Tres nombres reconocidos

Los tres autores que acudirán a sentarse delante del público a lo largo de la Semana Cultural son nombres conocidos con obras reconocidas por el público joven al que se dirigen (primaria y secundaria).

Isaac Palmiola, autor de sagas como 'Perrock Holmes,' y Ana Punset, autora de 'Unicornia', intervienen el martes 18 de noviembre, de 11.00 a 12.00 horas, en el Polideportivo Universitario. El plazo de inscripción para los centros de primaria se extiende hasta el jueves 13 de noviembre, a las 15.00 horas, a través del formulario que se encuentra en la web, a través del teléfono 941 299 805 o del correo-e: ptr@unirioja.es.

Eloy Moreno, autor de 'El bolígrafo de gel verde' y 'Lo que encontré bajo el sofá', interviene el miércoles 19 de noviembre, de 11.00 a 12.00 horas, en el mismo polideportivo Universitario. El plazo de inscripción para los centros de secundaria se extiende hasta el jueves 13 de noviembre, a las 15.00 horas, a través del formulario que se encuentra en la web universitaria, a través del teléfono 941 299 805 o del correo-e: ptr@unirioja.es.

La Semana Cultural 'Valle de la Lengua' también incluye la representación de una obra teatral como broche final. Ese cierre lo pone el grupo 'La Garnacha Teatro' con la función 'Mujeres. Teatro a la carta', a las 19.00 horas en el Aula Magna del Edificio Quintiliano. Esta es una actividad abierta al público en general, pero con inscripción a través del formulario al que se puede acceder en la web.

El montaje de 'Mujeres. Teatro a la carta' es una función abierta en la que ni el público ni las actrices saben, de antemano, qué van a ver en el escenario. El texto está firmado por el autor riojano Fernando Sáez Aldana, pero el público asistente adquiere protagonismo al elegir varias de las interpretaciones posibles de mujeres de la historia: Cleopatra, María Magdalena, Juana I de Castilla, Lucrecia Borgia, Teresa de Jesús, Isabel II de España, Isabel de Baviera, Mata Hari, Coco Chanel, Eva Perón, Maria Callas, Margaret Thatcher o Marilyn Monroe; y el espectáculo se cierra con una pieza a tres sobre Catalina de Aragón, Ana Bolena y Catalina Howard, esposas de Enrique VIII.

El gusto por la lengua española a través de la literatura y teatro La Semana Cultural 'Valle de la Lengua' pretende «trasladar el gusto por la lengua española a través de la literatura y del teatro a diferentes edades, tanto a público infantil como público juvenil como adultos», señaló ayer la vicerrectora Cristina Flores en la presentación junto al viceconsejero Miguel Ángel Fernández Torroba y la catedrática Aurora Martínez Ezquerro. Sobre los encuentros, los escolares «quizá no hayan visto nunca la cara de estos escritores» con los que podrán hablar; mientras que de la obra de teatro 'Mujeres' no quiso avanzar mucho más «porque ni las actrices saben qué papel van a interpretar en el escenario. Ese es el misterio de esta obra».

exto]

Reporta un error