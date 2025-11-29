Clases magistrales de inclusión

En el centro, Quique Ruiz, graduado en Química, junto a la rectora Eva Sanz y Aitana Fernández, graduada en Lengua y Literatura Hispánica, y otros intervinientes en la Jornada.

Aitana y Quique son dos alumnos más del campus riojano. Aitana Fernández ha cursado el Grado en Lengua y Literatura Hispánica en la Universidad de La Rioja y actualmente realiza el Máster de Profesorado. Además, es becaria en el Departamento de Filologías Hispánica y Clásicas y ha comenzado su doctorado, en el que investiga sobre la lectura fácil en textos jurídicos para facilitar su comprensión a personas con discapacidad intelectual y promover el uso del lenguaje claro.

Quique Ruiz también está realizando estudios de doctorado. Se graduó en Química y, tras obtener el título de máster, decidió continuar investigando con el objetivo de convertirse en doctor.

Son dos estudiantes más de la Universidad de La Rioja. Ella es invidente; él utiliza silla de ruedas y tiene un elevado grado de discapacidad.

Ambos participaron esta semana en la jornada INSERTA Empleo: Acercando la discapacidad a la Universidad de La Rioja, organizada por la UR e Inserta Empleo–Fundación ONCE en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. La iniciativa busca promover la normalización de la discapacidad en el entorno universitario mediante espacios de sensibilización, encuentro y participación.

«Es importante que el profesorado esté implicado, y me he encontrado con muchos docentes comprometidos; por eso estoy aquí», explica Aitana Fernández, quien destaca la adaptación de ciertos materiales, la necesidad de verbalizar lo que se escribe en la pizarra o disponer de más tiempo para realizar los exámenes. En todo caso, añade: «Las limitaciones nos las ponemos nosotros mismos». Al igual que ella, Enrique Ruiz, junto a su tutora académica, la profesora Susana Cabredo Pinillos, agradece la colaboración y el apoyo recibidos por parte de la Universidad.

«Somos una universidad inclusiva y queremos seguir dando grandes pasos para convertirnos en un referente», afirma la rectora de la UR, Eva Sanz Arazuri, que inauguró la jornada junto a María Martín Díez de Baldeón, consejera de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja, y Begoña Grijalvo Rebollo, directora de Inserta Empleo en Castilla y León y La Rioja.

«Actualmente contamos con 59 estudiantes que han accedido por el cupo de discapacidad», señaló la rectora, quien recordó también que «en los últimos cinco años hemos ofertado plazas de profesorado y personal investigador con reserva para personas con discapacidad». Añadió que «la Universidad está tomando medidas de inclusión y adaptación de las jornadas laborales para quienes presentan una discapacidad. Somos una institución sensible, cada vez más inclusiva». Por ello, invitó a las personas con discapacidad a «formar parte de nuestra comunidad universitaria, ya sea como estudiantes, personal investigador, docente o técnico de gestión y administración».

El encuentro, cofinanciado por la UE, contó con la participación de la consejera de Salud, María Martín, en su inauguración. Su objetivo es promover la inclusión educativa, social y laboral de las personas con discapacidad en la universidad, así como fomentar la participación del alumnado —especialmente de los jóvenes— y del personal universitario, sensibilizando sobre las barreras que aún existen.

La Fundación ONCE es la principal entidad social española dedicada a la plena inclusión de las personas con discapacidad, mediante iniciativas y programas en los ámbitos del empleo, la formación, la accesibilidad y el diseño universal, con el objetivo de crear entornos, productos y servicios globalmente accesibles.

En este marco, la Fundación ONCE creó Inserta Empleo, una entidad especializada en recursos humanos que promueve la formación y la inserción laboral de las personas con discapacidad.

Begoña Grijalvo, directora de Inserta Empleo en Castilla y León y La Rioja, subrayó que «la Universidad es el espacio más adecuado, porque aquí no solo se genera conocimiento, sino también convivencia. Es importante enseñar y conocer las limitaciones que puede tener una persona con discapacidad». La jornada concluyó con un escape room en el que los participantes pudieron acercarse a esta realidad mientras trabajaban competencias como el trabajo en equipo, la gestión del tiempo y la empatía.

