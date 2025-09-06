Las aulas esperan a sus alumnos más veteranos

La Rioja Sábado, 6 de septiembre 2025, 08:13 Comenta Compartir

La Universidad de La Rioja mantiene abierto, hasta el 15 de septiembre, el plazo de matrícula para el curso académico 2025-2026 de la Universidad de la Experiencia en sus cinco sedes (Logroño, Calahorra, Haro, Arnedo y Santo Domingo de la Calzada) por lo que, un año más –como lleva ocurriendo durante las últimas dos décadas– las aulas se abrirán para los alumnos más veteranos.

La Universidad de la Experiencia es una apuesta por la extensión de la cultura universitaria a toda la sociedad, que ofrece una respuesta a la inquietud intelectual de muchas personas que, o bien no tuvieron oportunidad de acceder a estudios avanzados, o bien desean ampliar y actualizar sus conocimientos.

La matrícula puede formalizarse, hasta el 15 de septiembre, en la sede de la Fundación de la UR en el caso de Logroño, en el Palacio de Bendaña en la sede de Haro, en el Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada y a través de la web www.unirioja.es/experiencia en las sedes de Calahorra y Arnedo además de poder ser informados en las Oficinas de atención al Ciudadano de sus respectivos Ayuntamientos.

«Decidí iniciarme en la universidady no me arrepiento: cada sesión es un descubrimiento» Carlos García Pavón Logroño

«Quería seguir aprendiendo y activo. Lo que más valoro es el ambiente de compañerismo» José A. Mazo Santo Domingo

«A mí, la Universidad de la Experiencia me permite conocer gente con mis mismas inquietudes» Laura Carcelén Haro

«Entré por curiosidad a la Universidad de la Experiencia y ahora es parte fundamental de mi semana» Pilar Aldama León Calahorra

«Asistir a las clases te llena de ilusión y te hace sentir parte de algo especial. Animo a matricularse» Yolanda Moreno Arnedo

La formación que ofrece la Universidad de la Experiencia está dirigida a personas mayores interesadas en incorporarse a la vida universitaria. Ofrece programas de formación paralelos a las enseñanzas regladas, para los que no es necesario haber cursado estudios previos. Por tanto, solo exige interés por aprender y la voluntad de implicarse activamente en el aprendizaje.

Pilar Montañés, directora de la Universidad de la Experiencia, explica que «el alumnado cursa asignaturas de distintas áreas de conocimiento: Humanidades, Economía, Medicina, Psicología, Derecho, Matemáticas... Se puede consultar la oferta formativa de cada sede para este curso en www.unirioja.es/experiencia» y añade, que en todos los casos, la formación se imparte desde una perspectiva en la que «se considera que el aprendizaje es permanente», y por ello, la Universidad de la Experiencia de la UR «pretende dar respuesta a las inquietudes académicas de muchas personas».

Además, el éxito del programa reside no sólo en sus contenidos sino también en la convivencia, el crecimiento personal y el ambiente de comunidad que se genera entre el alumnado. La Universidad de la Experiencia es, para muchos, un nuevo comienzo, según reconocen la mayoría de los estudiantes.

Dos décadas de vida

La Universidad de la Experiencia tiene una larga trayectoria en la región. Este año cumple 20 años y por eso, su directora señala que «desde que comenzó el proyecto en 2005, gradualmente han ido sumándose más personas, hasta llegar a casi 600 alumnos y alumnas que han participado en el último curso académico (2024-2025) entre las cinco sedes actuales. Algunos alumnos y alumnas que comenzaron con nosotros en 2005, continúan actualmente formándose en la Universidad de la Experiencia».

Este año la Universidad de la Experiencia se encuentra de celebración porque alcanza su vigésimo aniversario. «Creemos que el hecho de cumplir 20 años dice mucho de las personas adultas de nuestra comunidad, e indica que el proyecto les interesa» asegura Pilar Montañés, quien estima que «a lo largo de estos años, han pasado por las aulas de la Universidad de la Experiencia más de 5.000 personas» a las que ahora sumarán más de medio millar que formalizarán su matrícula para el nuevo curso.

