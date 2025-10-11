Brindis en la UR por el futuro del Rioja

La Rioja Sábado, 11 de octubre 2025, 10:08 Comenta Compartir

La Asociación Tempranillo Garnacha se presentó el pasado lunes y su puesta de largo no pudo ser más atractiva: creada por cuatro estudiantes del doble Grado en Ingeniería Agrícola y Enología de la Universidad de La Rioja, estrenó su programa de actividades con una cata dirigida por Beth Willard, crítica de vino, jueza en competiciones internacionales y catadora de vinos españoles para Tim Atkin, periodista, Master of Wine y uno de los críticos más influyentes del mundo, quien también participó e intervino en la cata de la nueva asociación universitaria. «El futuro del Rioja está aquí», reconoció el prestigioso crítico en referencia al relevo generacional en el que la DOCa está inmersa ahora y en el que el alumnado de la UR será protagonista.

Para esta primera cata, explicó que tuvo claro qué vinos mostrar al alumnado: «He intentado encontrar vinos que son muy frescos, que son muy varietales también y que reflejen muy bien sus orígenes. Siempre buscamos frescura y tipicidad de la zona».

Junto a Beth Willard y Tim Atkin (con quienes el presidente de la Asociación, Pedro Gorrindo, ya había trabajado) estuvo también Marixa Velilla Garrido, vinculada desde 1994 a diferentes iniciativas de comunicación corporativa, publicidad y relaciones públicas en el sector vitivinícola con su proyecto personal Grapesland. Desde 2015 forma parte del panel de cata oficial de la Denominación de Origen Calificada Rioja y desde 2017 es la gestora de marca (brand manager) de Tim Atkin y su equipo de catadores en España.

Velilla explicó a los asistentes a la cata que Tim Atkin, para elaborar «su ya conocido Rioja Special Report, un estudio exhaustivo sobre la situación de la denominación, hace una vendimia heroica porque son más de 200 visitas personalizadas a bodegas, más de 120 agrupadas y más de 3.500 kilómetros recorridos por toda La Rioja». Atkin explicó su secreto: «La clave es la honestidad y, en la cata, enfocarse y pasar tiempo con la gente. Lo más importante para mí es estar en los viñedos y con los enólogos», aseguró el reputado crítico.

Un laborioso proceso

Los cuatro alumnos que han puesto en marcha la Asociación Tempranillo Garnacha estuvieron trabajando durante ocho meses para poder crear esta entidad, que nació de forma casi casual y con la idea inicial de ser un club de catas. Ahora, con las ideas evolucionadas pretende ser algo más, un foro que pueda dar respuesta a las inquietudes del estudiantado de los grados de Ingeniería Agrícola y Enología, o incluso al doble grado de la Universidad de La Rioja e impulsar su profesionalización. El objetivo es que los futuros ingenieros y enólogos comiencen a tejer su propia red de contactos con las figuras más importantes y punteras del sector, permitiéndoles establecer unas bases de networking de vital importancia en el sector.

Un programa con mesas redondas, charlas y visitas Pedro Gorrindo –presidente de la Asociación Tempranillo Garnacha– aprovechó su buena relación con Tim Atkin y su equipo (con quienes había colaborado ya en ocasiones precedentes) para organizar la primera de las actividades de Tempranillo Garnacha, pero ya trabajan en futuras actividades para la asociación. Aunque la idea original era la de crear un club de catas inspirado en el de la Universidad Rovira i Virgili, Gorrindo reconoce que la idea se les queda corta y por ello, entre las actividades que la nueva asociación universitaria quiere desarrollar en los próximos meses figuran la realización de mesas redondas, charlas de vitivinicultura y de otros cultivos, visitas a empresas del sector o el análisis de posibles canales de divulgación para despertar el interés de los más jóvenes por este sector, entre otras. El próximo acto organizado por la Asociación Tempranillo Garnacha ya está fijado. Se trata de un encuentro con Pablo García Mancha, director de Comunicación de Bodegas Ontañón, previsto para el próximo 5 de noviembre.