Hace 18 días 'Sordo', 'Gran Capitán' y 'Joker' desaparecieron de sus jaulas en Fortuna, Murcia, y sus dueños denunciaron su robo por 170.000 euros. Estos tres palomos deportivos, valorados juntos por más de una hipoteca media en España (168.363 euros en junio de 2025), son ejemplares destinados a la colombicultura. Y su sustracción, que acaparó titulares por la cuantía, lleva a cuestionarse si de verdad cada una de estas aves vale tanto como un buen coche.

«170.000 euros no vale un palomo, ni dos, ni tres, ni 20». Son palabras de José Luis Morató, Presidente de la Federación Nacional de Colombicultura, que valora la preocupación de los medios por esta práctica tras el robo, pero también critica hasta qué punto se han tomado estas cifras al pie de la letra. «¿Qué vale un palomo? Posiblemente valga más», explica, pero porque «para el dueño no tiene precio»: «Son nuestras mascotas y nosotros las cuidamos con muchísimo cariño y muchísimo amor y padecemos mucho cuando vienen golpeadas».

¿Y por qué podrían costar tanto dinero? Además de ese valor afectivo, tiene que ver con que estas aves son –salvando las distancias– una especie de deportistas de élite. La colombicultura es una disciplina en la que se crían y seleccionan palomos, sobre todo de raza buchón, y se valora en la competición su comportamiento reproductivo, el acto del cortejo y conquista, de una manera que ha cambiado con los tiempos: antes «se soltaba un palomo y estaba tres o cuatro días dando tumbos hasta que llevaba a la paloma al palomar», precisa, y ahora «el palomo que más tiempo está con la paloma es el que gana».

La colombicultura deportiva 1 Liberación de la hembra La denominada paloma 'de suelta' es liberada con un marcador para que los palomos la identifiquen. Una pluma blanca como marcador 2 Cortejo Minutos después se sueltan los palomos participantes que persiguen y cortejan a la hembra. 3 La puntuación Se dan puntos por las diferentes acciones de seducción, el tiempo que el palomo pasa con la hembra y las habilidades que demuestran para mantenerla con él y atraerla. 4 El ganador El palomo que consigue la mayor puntuación es declarado campeón.

Morató explica que la colombicultura es tanto deporte, «porque tiene un reglamento de competición como todos y está adaptado al CSD», como tradición: «Antiguamente el poderío de un señor o agricultor se medía por los palomares que poseía, porque significaba que podía comer y podía criar en su huerta».

Aparte de la modalidad deportiva, está la colombicultura de raza que valora «la morfología pura y dura», y no tiene que ver con la colombofilia, también deporte reglado que implica a estas aves. En este caso se crían y adiestran palomas mensajeras que realizan largos viajes y se valoran velocidad, orientación y resistencia.

La colombofilia 1 La suelta oficial Se libera a todas las palomas mensajeras a la misma hora. Los jueces certifican la hora y condiciones meteorológicas. 2 Vuelo y regreso Aquí el objetivo es la velocidad, orientación y resistencia: las palomas son llevadas a grandes distancias y deben regresar a su palomar lo más rápido posible. 60/90 km/h suele ser la velocidad media 3 Control de llegada Un chip electrónico registra la hora de entrada y el sistema envía automáticamente el tiempo al club. 800 Las distancias suelen variar según la categoría, desde 100 a más de 800 km 4 La clasificación Con los tiempos de las palomas llegadas y comprobadas, se establecen clasificaciones individuales o por equipos.

Pero no todos los palomos son 'Gran Capitán', 'Sordo' o 'Joker', y por eso impacta tanto este robo. Que un ave alcance habilidades como las suyas es una cuestión de entrenamiento para que desarrolle sus instintos, pero también de suerte porque «hay una cantidad de enemigos que hacen que sea difícil que el palomo sea longevo», según Morató. Y también de un gran filtro: «Partimos de campeonatos comarcales de 25.000-30.000 palomos y al final en el campeonato de España de Copa de S.M. El Rey compiten solo 100».

Cada uno de estos círculos son los elegidos que superaron esta criba en los últimos tres años, ordenados de arriba a abajo alfanuméricamente y de izquierda a derecha por la máxima puntuación. No es que 2025 tenga los mejores palomos: cada cortejo es único y eso afecta a los puntos. De un año a otro solo repite el ganador, pero el resto debe partir de cero y tardar más de una temporada en volver, salvo excepciones. ¿Por qué el robo ha afectado a la Comunidad Valenciana y a Murcia? Son las comunidades que más palomos competitivos aportan junto a Andalucía. Y, además, estos se llevan las primeras posiciones. «La valía a nivel deportivo y sentimental de estos palomos en nuestro ambiente es muy alta», comenta Morató. Y con rasgos que les diferencian del resto: «Sordo o el Joker son palomos que han tenido detalles porque cuando se ha perdido la paloma han sabido buscarla, se han metido donde no se meten los demás». En realidad, el valor competitivo sí tiene una vara objetiva de medir: el campeón de Copa de S.M. El Rey gana 20.000 euros, y el subcampeón se lleva 10.000 (menos el I.R.P.F. correspondiente), además de los otros premios regulados en las competiciones menores. Deseo, Copa y Toque y Don José fueron los máximos premiados de los últimos tres años. No es de extrañar, por tanto, que entre estos palomos «de primera» encontremos nombres de futbolistas pasados y actuales, la mayoría del Real Madrid, como Mbappé, Vinicius y hasta dos Bellingham, además de otros destacados del deporte como Kobe Bryant. «Es la identificación para cerrar el círculo», explica Morató, para asociar los logros de un ave con cierto plumaje por su nombre. AUX STEP FOR JS

«Hay quien le pone nombres de toreros, de artistas, de escritores, de amigos, de frases», recuerda Morató entre casos anecdóticos como 'Viva el vino' o 'La abuela fuma' y proclamas políticas. Pero detalla que no es el nombre sino la identidad reglada lo que da valor a estas aves: primero, la anilla, incorporada al polluelo a sus pocas semanas de vida; segundo, la chapa, la «escritura» del propietario. Estos DNI del palomo complican la venta ilegal. «Si quien haya tenido la tentación de coger estos palomos quiere participar en cualquier competición, se lo van a impedir porque no tiene la chapa», apunta. Tampoco pueden sacar provecho de su descendencia: «Es imposible que el que haya robado el palomo diga que va a vender hijos del 'Joker'».

La localización 1 En la cola En la colombicultura, el palomo deportivo lleva un chip GPS bajo la cola que permite al propietario localizarlo en cualquier momento. Este chip no dificulta el vuelo del ave. La pintura exterior es por motivo estético. La interior, identificativo. Estos colores ayudan a la identicación visual rápida Los palomos competidores portan en su cola un pequeño chip GPS para controlar su localización Una anilla para identificar al ave y poder participar en competiciones oficiales de ámbito estatal Una segunda anilla personalizada de manera opcional 2 En la pata En la colombofilia, en cambio, el chip electrónico se coloca en la pata de la paloma para su seguimiento. En las competiciones de colombofilia lo importante es la velocidad y la orientación, no el reconocimiento visual durante el vuelo por eso no se pintan a las palomas Un chip de identificación por radiofrecuencia (RFID) se coloca en la pata. Al llegar al palomar, registra la hora exacta de entrada En la pata contraria, se coloca la anilla oficial de identificación

Precisamente ante la necesidad de tasar estos animales en casos de robos y otros daños, las federaciones han establecido baremos oficiales. La Federación de Murcia, por ejemplo, aprobó en 2012 una tasación de 6.000 euros para los palomos clasificados o que hayan participado en campeonatos oficiales nacionales. Morató defiende estas tasaciones porque las autoridades competentes piden en las denuncias «el valor exacto de lo que te han robado». No obstante, mantiene que son cifras estándar imprecisas: «A lo mejor un pichón que es hijo de un palomo de los que han robado tiene un valor superior para el aficionado».

¿Entonces qué hay detrás de estos delitos? Morató no ve más allá de «delincuentes y maleantes»: «Se han producido robos de 300 aves. ¿Y para qué quieres 300 si tienes que darles de comer todos los días? Para la competición no valen absolutamente nada, porque ni tienes título de propiedad, ni sabes cuáles tienen facultades a no ser que estés dentro del mundillo». Y dentro de este mundillo, Morató también niega un 'mercado de fichajes'. «Los lazos de la amistad son mucho más importantes que los económicos», alega en el 'traspaso de atletas a clubes' y, de haber un valor, es «muy poquito porque tienen que ir ganando y clasificarse», en ese proceso que lleva años.

La colombicultura en datos

La colombicultura «nació en Valencia y en Murcia y se empezó a practicar después, en la huerta, en el medio rural», explica Morató. Se cifran precisamente 9.037 federados en 2024 en la Comunidad Valenciana, líder de licencias, y 5.506 en Murcia, en tercera posición. Entre medias está Andalucía, segundo puesto, con 6.049, con el matiz de que «allí la raza domina más que lo deportivo». Estos federados son, sobre todo, hombres.

En Murcia, donde se ha producido el robo, la colombicultura es séptima en número de federados. Entre tres y cuatro de cada mil personas tienen licencia.

En Extremadura, son una de cada mil. Y esto se debe al clima, según Morató, para que alcancen su punto óptimo: «Todos los años los palomos cambian el plumaje y necesitan horas de calor para poder realizar la muda».

Este clima parte la España de la colombicultura en dos: el Mediterráneo, sur y regiones satélites, con más adeptos; el noroeste peninsular, donde se practica poco (Galicia, Castilla y León) o nada (Cantabria, País Vasco, Navarra y La Rioja, sin federación).

