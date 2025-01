Trump y el pecado

Comenta Compartir

Debería escribir sobre Donald Trump, pero no puedo, me bloqueo. Que una persona así sea el gobernante más poderoso de la tierra me parece la culminación de la degeneración humana. Y me paralizo. Lo peor es que su triunfo lo ha convertido en modelo, a ... pesar de que Trump es todo lo contrario de lo que nos enseñaron como paradigma de la bondad. Pero no de lo que nos enseñan desde el universo woke y políticamente correcto, sino, en mi caso, de las enseñanzas que recibí en mis colegios de las hermanas josefinas y los salesianos.

Trump es la antítesis de la virtud teologal de la caridad y si repasamos las virtudes cardinales, no respeta ninguna: ni la prudencia, ni la justicia, ni la templanza, ni tan siquiera la fortaleza, que no es solo vencer el temor, sino también huir de la temeridad. Si nos ceñimos a los pecados y virtudes capitales, no sé si se salva de la gula, desconozco si es envidioso y creo que oscila entre la pereza y la diligencia, pero en lo demás, sucumbe con estrépito: soberbia, avaricia, lujuria, ira. De los diez mandamientos, los últimos, no cometerás adulterio y no dirás falso testimonio, lo definen. Con este bagaje moral, él y sus seguidores en el mundo se presentan como líderes de la civilización cristiana occidental y adalides de las enseñanzas bíblicas y evangélicas. Sin embargo, a quienes practican la bondad y predican políticamente la generosidad, la solidaridad, el perdón y las obras de misericordia (dar comida, posada, vestido, consuelo y enseñanza al inmigrante) se les acusa con desprecio de buenistas. Trump nos muestra el camino para triunfar: hay que mentir bien, pecar mejor y proclamarse muy religioso. Soy un fracasado y me bloqueo.

Temas

Donald Trump