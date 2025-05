Despliegue policial por una falsa alarma en el centro de Logroño

Diego Marín A. Logroño Lunes, 5 de mayo 2025, 10:36 Comenta Compartir

Un amplio dispositivo policial se ha desplegado a primera hora de este lunes en el centro de Logroño. Hasta cinco patrullas de Policía Nacional y dos de Policía Local han acudido a la altura del número 14 de la avenida de Colón en lo que, según ha informado Policía Nacional, ha sido «una falsa alarma». Al parecer, a primera hora de la mañana se ha recibido el aviso de lo que parecía ser un hecho muy grave, aunque, al llegar los agentes, se ha comprobado que no era lo que parecía. Eso sí, se ha procedido a identificar a algunas personas implicadas en el malentendido.

Según han relatado unos testigos a Diario LA RIOJA, el suceso ha girado, sobre las 9.00 horas, en torno a una furgoneta blanca parada en la calzada y que estaba ocupada por unos adultos y unos niños, sin poder precisar qué ha ocurrido realmente. La amplia presencia policial ha causado sorpresa y expectación en la vía pública y los vecinos de la zona, sin que ninguno haya llegado a comprender lo sucedido.

La Policía Nacional asegura que no ha habido detenidos y rehúsa precisar qué tipo de suceso se creía que ocurría, precisamente, para no contribuir a una alarma innecesaria. Por otra parte, desde el Ayuntamiento de Logroño explican que el dispositivo lo ha coordinado Policía Nacional, por lo que no pueden informar de lo sucedido. Pasadas las 9.45 horas, los agentes se han retirado de la zona y se ha recuperado la normalidad en el centro de Logroño.