Reyes Maroto «no recuerda» si conoció personalmente a Aldama y admite que pueden salir más whatsapps

La exministra Reyes Maroto ha comparecido durante la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado y no ha sido capaz de negar que conozca «personalmente» a Víctor de Aldama, el principal comisionista de la trama. La también actual portavoz del PSOE en el ... Ayuntamiento de Madrid sí ha querido acotar su contacto con él a un proyecto turístico que derivó al director de Turespaña.

Reyes Maroto negó en un principio cualquier relación o contacto con Aldama, pero este filtró a los medios de comunicación un mensaje de whatsapp en el que ambos mantenían una conversación. Al ser preguntada al respecto, la exministra se ha defendido asegurando que ella en ningún momento «negó ningún contacto», pero no se ha querido mojar sobre si aparecerán más mensajes entre ambos.

La extitular de Turismo ha precisado que el proyecto de reactivación turística por el que Aldama -según Reyes Maroto- se puso en contacto con ella tenía que ver con un concierto en Madrid y que, según ha dicho, al parecer también se presentó a administraciones como el propio Ayuntamiento de Madrid y al Gobierno regional.

Asimismo, la también ahora concejal socialista en el consistorio madrileño ha negado conocer a Koldo García y ha aclarado que su relación con el exministro y exsecreterario de Organización del PSOE José Luis Ábalos era de ser compañeros y tener una relación de equipo, además de insistir en que Aldama debe presentar pruebas creíbles.

«No conozco a Koldo, no he tenido relación con él y no he intercambiado mensajes con Koldo», ha insistido la dirigente socialista antes la insistencia de las preguntas.