Völva se recicla tras su abandono

Diego Marín A. Logroño Lunes, 10 de febrero 2025, 19:38 | Actualizado 20:28h. Comenta Compartir

Völva casi no lo cuenta. Esta perra fue abandonada con apenas un mes de vida en un contenedor de basura de Logroño el día después de Reyes, hace apenas un mes. Fue hallada dentro de una caja de cartón, en la calle Arquitectos Álamo y Ceballos, por un vecino que informó a la asociación protectora Animales Rioja y alertó a la Policía Local, que recogió a la cachorra y la trasladó al Centro Municipal de Acogida de Animales de Logroño. Para colmo de males, la perra sufría una extraña torsión de cuello y ceguera.

Unos días después Animales Rioja se hizo cargo de la perra. La propia presidenta, Beatriz Martínez, la tiene actualmente en acogida y, tras las revisiones veterinarias, recuperada ya de su lesión de cuello y de la ceguera, aunque aparentemente sorda, ya está lista para poder ser adoptada por alguien que la quiera. «Cuando la recogí, con apenas un mes y medio, tenía el cuello torcido, pero tras la rehabilitación, cortisona y mucho cariño, el veterinario cree que va a poder llevar una vida normal, salvo porque parece ser sorda y no sabemos si va a poder recuperar la audición, porque la vista sí que la ha recuperado», explica Beatriz Martínez.

LOS DATOS Nombre Völva.

Características perra de apenas tres meses de vida, mestiza de raza labrador con setter, bretón o beagle, y que presenta sordera.

Historia fue abandonada. Un ciudadano la encontró en una caja de cartón junto a un contenedor de basura el día 7 de enero en la calle Arquitectos Álamo y Ceballos de Logroño.

Adopción las personas interesadas en adoptar a la perrita puede contactar con Animales Rioja en el teléfono 665 618 628.

Las causas de lo que padecía la perra son inciertas. Pudo deberse a un traumatismo, a una encefalitis o a una complicación en el parto. Pese a que la Policía Local y Animales Rioja solicitaron la colaboración ciudadana para poder esclarecer la responsabilidad del abandono de la perra, de momento no se ha podido saber nada. «Es posible que fuera un traumatismo o que sufriera una meningitis, pero ha estado tomando antiinflamatorios y ha mejorado, se está recuperando muy bien. Salvo por la sordera, no se diferencia de cualquier otro cachorro», describe Beatriz Martínez.

«Tras la rehabilitación, el veterinario cree que va a poder llevar una vida normal, salvo porque parece ser sorda» Beatriz Martínez Asociación Animales Rioja

Al menos, la parte positiva es que, semanas después, Völva ya parece una cachorra normal, feliz, llena de vida, que da muestras de la vitalidad habitual de los perros jóvenes, que siempre quieren jugar. El principal problema que presentaba, la torsión de cuello, se comprobó que era provocado por una pérdida de masa muscular. Precisamente a base de juego ha recuperado casi por completo la movilidad.

Ampliar

Ampliar Arriba, Völva cuando fue abandonada. Abajo, en la actualidad. D. M. A.

«Ahora está buscando un hogar. Es una cachorra casi como todas las demás», advierte Beatriz Martínez. Eso sí, lo que en principio parecía ser un labrador ahora ya no está tan claro, más bien parece mestiza, cruce con setter, bretón o beagle. «Como para cualquier cachorro, le conviene una familia comprometida, que sepa no solo qué es un perro sino un cachorro. No hace falta haber tenido perro antes, pero sí ser responsable y tener ganas de aprender. Todos los cachorros son muy activos. Lo ideal es que la familia no sea muy mayor porque necesita educación y actividad», expone la presidenta de Animales Rioja.

Nombre de bruja nórdica

No solo hay que tener en cuenta que Völva es un ser vivo que requiere atención, paseos, juego y cuidados veterinarios, también hay que ser consciente de que sufre una discapacidad, como es la sordera, por lo que hay que ser más paciente con ella si no recupera la audición.

Lamentablemente, una circunstancia personal ha provocado que una mujer que había acordado su adopción haya tenido que renunciar a ella, así que Völva busca poder compartir su vida con alguien que la quiera y la pueda cuidar, para dejar atrás su triste historia de abandono. Quien esté interesado en adoptar a Völva puede llamar a Animales Rioja (665 618 628) para conocer a la perrita y para que la asociación le informe del trámite.

¿Y por qué ha sido bautizada con ese nombre? Völva es una bruja de la mitología nórdica que tenía la capacidad de ver el futuro. «Le puse ese nombre para darle fuerza, para transmitirle lo que es ahora mismo porque cuando la recogimos no era nada y ahora se ha convertido en una perra potente», subraya Martínez.

Comenta Reporta un error