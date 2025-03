La mayoría de perros y gatos se llaman Luna

Diego Marín A. Logroño Lunes, 31 de marzo 2025, 07:51 Comenta Compartir

Luna fue el nombre con el que más perros y gatos fueron 'bautizados' en La Rioja durante el 2024, según el Registro de Identificación de Animales de Compañía de La Rioja (RIAC). La mayoría de los nombres son bisílabos, de fácil pronunciación y, curiosamente, comunes entre las dos especies animales. El segundo más común entre los gatos, Coco, es el séptimo entre los perros. El segundo entre los cánidos, Kira, es el noveno entre los felinos. Y Nala es el tercero entre gatos y el cuarto entre perros. Lola también es muy común entre las mascotas.

Ampliar

Silvia Antón es dueña de la perra Luna, una podenca de un año y medio que adoptó tras haber sido abandonada. En principio fue llamada Loba, pero ella se lo cambió por Luna. «En realidad quería llamarla Leia, pero como mi madre está muy mayor y tiene problemas de memoria, me dijo que no se iba a acordar de ese nombre, y que del único que se acordaría es de Luna. Por eso se lo puse», explica Silvia. Ella desconocía que Luna es el nombre de perro más común en La Rioja, al menos entre los registrados en el año 2024, pero reconoce que lo escucha a menudo en los parques, y no solo en castellano, también en otros idiomas, como el gallego (Lúa).

«A veces, si estamos varias personas con nuestros perros y alguien llama a uno Luna nos volvemos muchos», cuenta Silvia, que también es dueña de otro perro, Iris, de 15 años. Normalmente los nombres son breves, de fácil identificación para el animal, con consonantes alveolares (ene, ese, ele y erre), es decir, que se pronuncian con la punta de la lengua y entra en contacto con los alvéolos superiores, y vocales abiertas (a, e y o) en su mayoría.

Rubén Villanueva es dueño de Kira, una pastor alemán de cuatro años. En su caso, el nombre fue «por consenso familiar». «Escribimos cada uno en un papel el nombre que queríamos ponerle a la perrita y el más votado fue el que finalmente tiene: Kira», recuerda Rubén. Curiosamente, entre los descartes estaban Luna y Lassie. «Tuvimos otra pastor alemán, que ya falleció. Hacen mucha compañía, son uno más de la familia», destaca Rubén, que desconocía que Kira era el segundo nombre más común en La Rioja entre los perros. «Hace poco leí un artículo que decía que era uno de los nombres más comunes, pero no sabía que también en La Rioja, aunque nos ha sucedido mucho en el parque que llaman a una Kira y no es nuestra perra».

Comenta Reporta un error